Οι 15 μεγαλύτεροι σεισμοί στην Ελλάδα

Με αφορμή τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη (24/6), ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος παρουσίασε τους 15 μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα μέχρι σήμερα.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι πληροφορίες συλλέχθηκαν βάσει γεωλογικών, ιστορικών και αρχαιολογικών δεδομένων από την αρχαιότητα μέχρι το 1899 και επιπλέον ενόργανα δεδομένα για τους μετά το 1900 σεισμούς.

Στη λίστα που παραθέτει ο κ. Παπαδόπουλος, η μικρότερη σεισμική δόνηση ανέρχεται στα 7.2 Ρίχτερ και η μεγαλύτερη στα 8.3.

«Αν δεν δείτε γνωστούς καταστροφικούς σεισμούς (π.χ. Χίος 1881), αυτό αιτιολογείται από το ότι η λίστα που ακολουθεί παραθέτει σεισμούς με βάση μόνο το μέγεθος και όχι τη βλαβερότητά τους», επισημαίνει στην ανάρτησή του ο σεισμολόγος.

Η λίστα των 15 σεισμών είναι η εξής:

227 π.Χ. Ρόδος 7.5

142 μ.Χ. Ρόδος 7.2

365 Δ. Κρήτη 8.3

1303 Α. Κρήτη-Ρόδος 8.0

1481 Ρόδος 7.2

1609 Ρόδος 7.4

1829 Δράμα-Ξάνθη 7.3

1856 Κρητική Θάλασσα 7.6

1867 Κεφαλονιά 7.4

1905 Άθως 7.2

1926 Ρόδος 7.4

1948 Κάρπαθος 7.3

1956 Αμοργός 7.7

1957 Ρόδος 7.3

1981 Β. Αιγαίο 7.2.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

«Αυτοί είναι οι 15 σεισμοί με τα μεγαλύτερα μεγέθη που γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Για να δώσω αυτή την πληροφορία έλαβα υπόψη μου γεωλογικά, ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα από την αρχαιότητα μέχρι το 1899, και επιπλέον ενόργανα δεδομένα για τους μετά το 1900 σεισμούς.

Τα περισσότερα δεδομένα έχουν συγκεντρωθεί και αξιολογηθεί σε μελέτες και βιβλία δικά μου, λαμβάνοντας υπόψη και εκτιμήσεις άλλων ερευνητών.

Παραθέτω 15 σεισμούς με μέγεθος τουλάχιστον 7.2, δλδ. όσο ο μικρότερος εκ των δύο σεισμών της Βενεζουέλας. Τα μεγέθη αυτά, ιδίως της ιστορικής περιόδου, έχουν σημαντικό σφάλμα (±0.3 ή και περισσότερο). Οι περισσότεροι σεισμοί ήταν επιφανειακοί, πολυ λίγοι ήταν ενδιάμεσου βάθους, δλδ. με βάθος εστίας μεγαλύτερο των 60 χλμ. (π.χ. 1856 και 1926).

Αν δεν δείτε γνωστούς καταστροφικούς σεισμούς (π.χ. Χίος 1881), αυτό αιτιολογείται από το ότι η λίστα που ακολουθεί παραθέτει σεισμούς με βάση μόνο το μέγεθος και όχι τη βλαβερότητά τους.

Μπορεί να μη δείτε σεισμούς οι οποίοι αλλού αναφέρονται με μεγαλύτερο μέγεθος και θα αναμένατε να τους δείτε, π.χ. Κεφαλονιά 1953. Δεν τους βλέπετε εδώ γιατί τα μεγέθη τους αναθεωρήθηκαν και βρέθηκαν μικρότερα του 7.2.Τα μεγέθη που παραθέτω πιθανότατα είναι τα μεγαλύτερα που μπορεί να γίνουν στις αντίστοιχες περιοχές, αν και για την «προβολή» στο μέλλον χρειάζονται πολύ περισσότερα στοιχεία.

Η λίστα των 15 σεισμών είναι η εξής: