Οδηγός ταξί χρέωσε 175 ευρώ για διαδρομή από το «Ελ. Βενιζέλος» στο κέντρο της Αθήνας

Ένας 21χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη επειδή χρέωσε σε επιβάτες κόμιστρο, πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο, για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το κέντρο της Αθήνας.

Τη σύλληψη έκαναν αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Ο οδηγός ταξί και η «χρυσή» διαδρομή των 175 ευρώ

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 21χρονος, τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, εισέπραξε από τους επιβάτες το ποσό των 175 ευρώ για τη συγκεκριμένη διαδρομή, το οποίο υπερέβαινε κατά πολύ το νόμιμο κόμιστρο, καθώς ήταν μεγαλύτερο από το τετραπλάσιό του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.