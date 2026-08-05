Οδηγός στη Μύκονο έκλεψε τσάντα Hermès και Rolex αξίας 75.000 ευρώ από τουρίστα

Υπόθεση υπεξαίρεσης αντικειμένων μεγάλης αξίας εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 35χρονου και στην ανάκτηση των αφαιρεθέντων αντικειμένων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 75.000 ευρώ.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση διερευνήθηκε μετά από σχετική καταγγελία.

Μύκονος: Συνελήφθη ο 35χρονος δράστης

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 4 Αυγούστου, ο 35χρονος οδηγός μετέφερε με το ΙΧ αυτοκίνητό του έναν 29χρονο τουρίστα έναντι συμφωνημένης αμοιβής.

Ως μορφή εγγύησης μέχρι την καταβολή του αντιτίμου κράτησε την τσάντα του επιβάτη με το περιεχόμενό της. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και αποχώρησε, κρατώντας τα προσωπικά αντικείμενά του.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο δράστη. Παράλληλα, βρέθηκαν σε υπαίθριο χώρο τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, συγκεκριμένα μία τσάντα και ένα ρολόι, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 75.000 ευρώ.

Πρόκειται για τσάντα Hermès και ένα Rolex.

Φωτ. ΕΛΑΣ

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

Με πληροφορίες από ΕΛΑΣ, ΑΠΕ-ΜΠΕ