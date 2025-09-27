Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την επερχόμενη κακοκαιρία

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς από το απόγευμα του Σαββάτου (27/9) αναμένεται η κακοκαιρία που θα πλήξει τη Δυτική Ελλάδα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, έχουν ήδη ενημερωθεί περιφέρειες, δήμοι και εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες για να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Η Πυροσβεστική έχει ενεργοποιήσει το επιχειρησιακό της σχέδιο για πλημμύρες και συναφή φαινόμενα, με τις τοπικές υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Κακοκαιρία: Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Η Πολιτική Προστασία συστήνει σε όσους βρίσκονται σε περιοχές που αναμένονται έντονα φαινόμενα να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, να ελέγξουν λούκια και υδρορροές και να αποφεύγουν ρέματα και χειμάρρους τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά από έντονες βροχοπτώσεις. Συνιστάται, επίσης, αποφυγή υπαίθριων εργασιών, δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες περιοχές και κίνηση κάτω από μεγάλα δέντρα ή επισφαλή σημεία.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, οι πολίτες καλούνται να αναζητούν άμεσα καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές με έντονη κεραυνική δραστηριότητα: στο σπίτι, αποσύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και αποφυγή επαφής με σωληνώσεις· στο αυτοκίνητο, ακινητοποίηση σε ασφαλές σημείο με κλειστά τζάμια· σε εξωτερικούς χώρους, απομάκρυνση από μεταλλικά αντικείμενα και υδάτινες μάζες.

Για συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες: