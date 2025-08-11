ΟΑΣΘ: Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης για τους νέους οδηγούς

Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη ως οδηγοί στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).

Τις επόμενες ημέρες, οι επιτυχόντες θα κληθούν να υπογράψουν τις συμβάσεις τους, με στόχο να αναλάβουν καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου.

Οι πίνακες κατάταξης είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στα γραφεία του Οργανισμού, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, στον 5ο όροφο.

Σύμφωνα με την προκήρυξη που εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) είχε προχωρήσει σε πρόσκληση για 171 νέες θέσεις οδηγών λεωφορείου με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Ο Οργανισμός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των επαγγελματιών οδηγών στην πρόσκλησή του, αλλά και για την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.