«Ο σύζυγός μου είναι σε σοκ» - Τι ανέφερε η γυναίκα του επιβάτη που σφήνωσε σε παράθυρο αεροσκάφους

Στο ΕΡΤnews μίλησε η σύζυγος του Σέρβου επιβάτη της πτήσης της Ryanair, για τη στιγμή που έσπασε το παράθυρο της καμπίνας και ο άνδρας της βρέθηκε με το μισό σώμα εκτός αεροσκάφους.

Υπενθυμίζεται ότι ο 61χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αυχένα, στον ώμο και εγκαύματα από την τριβή.

Η μαρτυρία της συζύγου του τραυματία της πτήσης της Ryanair

«Όταν έσπασε το τζάμι, ο Λιούμπισα είχε βγει έξω έως το στήθος και έμεινε εκεί έως και δύο λεπτά» ανέφερε η Σβετλάνα Μαξίμοβιτς.

«Εγώ καθόμουν πίσω. Η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαμε μέσα. Έπεσαν οι μάσκες και επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά τη ρούφηξε έξω».

«Ήμασταν 30 με 40 λεπτά πάνω στον αέρα. Κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι. Ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα στο παράθυρο και ευτυχώς φορούσε ζώνη, η οποία του έσωσε τη ζωή» περιέγραψε η σύζυγος του άτυχου επιβάτη. «Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου και μέχρι τώρα, από την εταιρία δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας. Οι επιβάτες μας έδιναν νερό», συμπλήρωσε η σύζυγος του άτυχου άνδρα.

«Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, είναι σε σοκ και ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Και εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές μας. Φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε» ανέφερε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews