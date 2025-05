Ο Μάικλ Μπόλτον για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Σημαντικό να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος»

Ο τραγουδιστής Μάικλ Μπόλτον μοιράστηκε για πρώτη φορά, την εμπειρία του από τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής, γνωστός για την επιτυχία του «How Am I Supposed to Live Without You», έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό People για τη μάχη του με το γλοιοβλάστωμα, με το οποίο διαγνώστηκε το 2023, μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας.

«Ήταν στην ανάρρωση στο δωμάτιο του νοσοκομείου και τραγουδούσε», θυμάται η κόρη του Holly, 47 ετών για τη στιγμή που ο Μπόλτον ξύπνησε από έκτακτη εγχείρηση στις 4 Δεκεμβρίου του 2023. «Θυμάμαι ότι μία από τις νοσοκόμες δεν είχε ιδέα ποιος ήταν και μου είπε: ‘’Ξέρετε ότι τραγουδάει έτσι;’’».

Διαβάστε εδώ: Τι είναι τα γλοιώματα εγκεφάλου και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν ολιστικά



Ήταν μερικά λεπτά ανακούφισης για τη Χόλι και τις αδελφές της Άιζα και Τέιριν, που δοκιμάζονται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο από τη σοβαρή περιπέτεια το πατέρα τους με τον κακοήθη όγκο.

Ο Μπόλτον, με αλλοιωμένη τη μνήμη, την ομιλία και την κινητικότητά του από τις σκληρές θεραπείες, παραδέχτηκε ότι: «Βρίσκεις τη δύναμη με έναν τρόπο που ποτέ δεν θα σκεφτόσουν. Το να υποκύψεις στην πρόκληση δεν είναι επιλογή. Πραγματικά, γρήγορα παρασύρεσαι σε μια μονομαχία. Υποθέτω ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ανακαλύπτεις από τι είσαι φτιαγμένος».

Ο Μπόλτον δήλωσε ότι τα ερωτήματα που έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα αφορούν τις κόρες του: «Πώς μπορώ να δώσω μαθήματα ζωής, αγάπη, κάθε είδους επιβεβαίωση που μπορώ να δώσω; Θέλω να βρίσκομαι στη σωστή πλευρά, ώστε να νιώθουν υπέροχα με αυτό που είναι. Είναι μια πραγματικότητα της θνητότητας. Ξαφνικά έχει ανάψει ένα νέο φως που εγείρει ερωτήματα, όπως "Κάνω το καλύτερο που μπορώ να κάνω με το χρόνο μου;""».

Μάικλ Μπόλτον: «Έχω έναν τίτλο για ένα τραγούδι»

Όσον αφορά τη μουσική, ο καρκίνος δεν τον έχει σταματήσει από το να δημιουργεί, λέγοντας ότι η σύνθεση τραγουδιών «με θρέφει». Ο Μπόλτον ελπίζει ότι οι άλλοι μπορούν να βρουν παρηγοριά στην ιστορία του και ότι όσοι αντιμετωπίζουν μια παρόμοια κατάσταση θα ξέρουν πως «δεν είναι μόνοι τους».

Ο ίδιος τόνισε σχετικά με αυτό, ότι: «Κάθε φορά που βρίσκεσαι σε οποιαδήποτε δύσκολη θέση, το να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σου που το περνάς είναι μεγάλη υπόθεση. Πραγματικά, βοηθάει τους ανθρώπους να το γνωρίζουν.. Θέλω να συνεχίσω. Αισθάνομαι ότι υπάρχουν ακόμα πολλά να κάνω στην πλευρά του αγώνα. Έχω έναν τίτλο για ένα τραγούδι: 'Ain't Going Down Without a Fight'».

Μάικλ Μπόλτον: Η διάγνωσή του το 2023

Ο Μπόλτον διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα τον Δεκέμβριο του 2023, αφού υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Λίγο αργότερα, τον Ιανουάριο του επόμενου έτος υπεβλήθη σε δεύτερο χειρουργείο στον εγκέφαλο εξαιτίας μιας λοίμωξης.

Η θεραπεία με ακτινοβολία και χημειοθεραπεία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο και έκτοτε, υποβάλλεται σε μαγνητικές τομογραφίες κάθε δύο μήνες για να διασφαλίσει ότι ο όγκος του δεν έχει επιστρέψει.

Η πιο πρόσφατη εξέτασή του στις αρχές Απριλίου είχε θετικά αποτελέσματα και πλέον αυτό που οι γιατροί συνιστούν, είναι να μην αμελεί τη διαδικασία της παρακολούθησης της κατάστασής του.

Το ποσοστό υποτροπής του γλοιοβλαστώματος είναι, περίπου, 90%, σύμφωνα με το Ίδρυμα Γλοιοβλαστώματος.