Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαγνώστηκε με κορωνοϊό

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διαγνώστηκε με κορωνοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαγνώστηκε το βράδυ της Τρίτης με κορωνοϊό και για αυτό τον λόγο, η σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα συμπτώματά του Έλληνα πρωθυπουργού είναι ελαφρά, ενώ από το πρωί είναι στο γραφείο του.

Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα θα παραστεί κανονικά φορώντας μάσκα στην εκδήλωση για τη νέα πρόσοψη του Πενταγώνου, όπου και θα μιλήσει, καθώς θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτό χώρο.

Με πληροφορίες από ΣΚΑΙ - ΕΡΤ