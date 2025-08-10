Ο καιρός σήμερα: Ζέστη και ισχυροί άνεμοι - Πού θα φτάσει ο υδράργυρος

Υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις βοριάδες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σήμερα, Κυριακή 10 Αυγούστου 2025.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση που θα φτάσει τοπικά τα 8 μποφόρ. Στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα, ωστόσο η ένταση των ανέμων θα είναι αυξημένη.

Ο καιρός σήμερα, Κυριακή 10-08-2025

Θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, τοπικά έως 8 μποφόρ, στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Σήμερα Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, στα βόρεια τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 11-08-2025

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Στα δυτικά ηπειρωτικά 39 με 41 βαθμοί, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο 37 με 39, στα ανατολικά ηπειρωτικά 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 12-08-2025 και την Τετάρτη 13-08-2025

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.

Ο καιρός την Πέμπτη 14-08-2025

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Μικρή περαιτέρω πτώση.