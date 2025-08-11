Ο καιρός σήμερα: Υποχωρούν οι θυελλώδεις άνεμοι - Ανεβαίνει στους 41°C η θερμοκρασία

Αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα Δευτέρα, 11 Αυγούστου σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις: στα δυτικά 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά 5-7 και τοπικά 8 μποφόρ έως το μεσημέρι στο κεντρικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική, που θα υποχωρήσουν μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα φτάσει:

Δυτικά ηπειρωτικά: 39-41°C

Βόρεια ηπειρωτικά & ανατολικό Αιγαίο: 36-38°C

Ανατολικά ηπειρωτικά & Ιόνιο: 35-37°C

Κυκλάδες, Σποράδες, βόρεια Κρήτη: 30-32°C

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα, 11 Αυγούστου

Μακεδονία – Θράκη

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Β-ΒΑ 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: 20-36°C, τοπικά έως 38°C. Στη δυτική Μακεδονία 2-3°C χαμηλότερα.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Βόρειοι 4-5 μποφόρ, στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: 23-38°C, στα ηπειρωτικά έως 41°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Β-ΒΑ 4-6 μποφόρ, στα ανατολικά έως το μεσημέρι 7-8 μποφόρ. Θερμοκρασία: 22-36°C, τοπικά 37°C. Σποράδες έως 32°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Βόρειοι 6-7 μποφόρ, τοπικά έως 8 μποφόρ έως το μεσημέρι. Θερμοκρασία: 24-32°C, στη νότια Κρήτη έως 37°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Βόρειοι 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία: 25-36°C, τοπικά 38°C.

Αττική

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Β-ΒΑ 5-6 μποφόρ, στα ανατολικά έως το μεσημέρι 7-8 μποφόρ. Θερμοκρασία: 25-36°C, στα ανατολικά 2-3°C χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία: 23-35°C.

Ο καιρός την Τρίτη 12 Αυγούστου

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ στα δυτικά (τοπικά 6), 5-7 μποφόρ στα ανατολικά, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δυτικά ηπειρωτικά 39-41°C, βόρεια ηπειρωτικά, Ιόνιο & ανατολικό Αιγαίο 36-38°C, υπόλοιπη χώρα 34-36°C, Κυκλάδες-Σποράδες-βόρεια Κρήτη έως 32°C.

Ο καιρός την Τετάρτη 13 Αυγούστου

Αίθριος καιρός. Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ στα δυτικά (τοπικά 6), 5-7 μποφόρ στα ανατολικά, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο πιθανώς 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 14 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και νότια. Άνεμοι: Βόρειοι 3-4 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Παρασκευή, Δεκαπενταύγουστος

Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Παροδικές νεφώσεις σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, βόρειο Ιόνιο και βορειοδυτικό Αιγαίο.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 στα ανατολικά, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση στα δυτικά.



