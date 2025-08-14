Ο καιρός σήμερα: Υποχωρεί η θερμοκρασία - Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο οι άνεμοι

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Πέμπτη, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους στην Κρήτη.

Άνεμοι:

Δυτικά: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ.

Ανατολικά: Από βόρειες διευθύνσεις 4-6 μποφόρ και τοπικά έως 7 μποφόρ στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση. Στις περισσότερες περιοχές 34-36°C, ενώ σε Σποράδες, Κυκλάδες και Κρήτη 28-30°C.

Ο καιρός σήμερα Πέμπτη, 14 Αυγούστου

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αρχικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2-4 μποφόρ, στα ανατολικά ΒΑ 5-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 19-37°C, στη δυτική Μακεδονία 2-3°C χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, από το μεσημέρι Δ-ΒΔ με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: 22-34°C, στα ηπειρωτικά έως 35-37°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανότητα για τοπικές βροχές στην Εύβοια.

Άνεμοι: Β-ΒΑ 3-5 μποφόρ, σε Σποράδες και Εύβοια 6-7 μποφόρ, από το απόγευμα ΒΔ έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 22-36°C, στις Σποράδες έως 28°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων έως το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4-5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 23-30°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Ανατολικό Αιγαίο: Β-ΒΑ 5-7 μποφόρ. Δωδεκάνησα: Δ-ΒΔ 4-5 μποφόρ, στο Καστελλόριζο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 25-35°C.

Αττική

Καιρός: Αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά έως το μεσημέρι.

Άνεμοι: Β-ΒΑ 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 25-33°C, στα ανατολικά 2-3°C χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2-3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 24-33°C.

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο, Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια, ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια, όπου το πρωί υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών.

Άνεμοι: Βόρειοι, δυτικά 3-5 μποφόρ, ανατολικά 4-6 μποφόρ, στο ΒΑ Αιγαίο το απόγευμα 7-8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση, 33-34°C στα ηπειρωτικά, τοπικά στα δυτικά 35-36°C, στο Αιγαίο 29-32°C.

Ο καιρός το Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025

Αίθριος καιρός, το μεσημέρι και το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις σε βόρειο Ιόνιο και ηπειρωτικά, με πιθανότητα όμβρων στα βορειοδυτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι, δυτικά 3-5 μποφόρ, ανατολικά 5-7 μποφόρ, τοπικά σε κεντρικό-βόρειο Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή, 17 Αυγούστου 2025

Στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις, αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βόρειοι, δυτικά 3-4 μποφόρ, ανατολικά 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις σε βόρειο Ιόνιο και ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Β-ΒΔ 3-4 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 5-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.