Ο καιρός σήμερα: Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο - Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ο καιρός σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025 αναμένεται γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στο Αιγαίο, λόγω θυελλωδών βοριάδων που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι γενικά αίθριος. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά, μέχρι το απόγευμα και στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά. Θα φτάσει τους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα Πέμπτη, 7 Αυγούστου

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες νωρίς το πρωί και εκ νέου τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 και στη Θράκη έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη Θεσσαλία παροδικές τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά το μεσημέρι - απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 08-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη Μακεδονία και στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 09-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή 10-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός τη Δευτέρα 11-08-2025

Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 5 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.