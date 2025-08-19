Ο καιρός σήμερα: Συνεχίζεται η αστάθεια με βροχές και καταιγίδες

Συνεχίζεται η αστάθεια στον καιρό σήμερα Τρίτη, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, αυξημένες νεφώσεις αναμένονται από το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31-33°C, ενώ τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 34°C.

Ο καιρός την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, κεντρική και ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με παρόμοια ένταση, στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί χωρίς αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 30-32°C, τοπικά 33-34°C στα κεντρικά ηπειρωτικά και 28-30°C σε Σποράδες και Κυκλάδες.

Ο καιρός την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους με παρόμοια ένταση. Στα ανατολικά θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3-5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία αναμένονται τοπικές νεφώσεις με σποραδικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 3-4 μποφόρ σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και βόρειο Αιγαίο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί-βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Ο καιρός το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Το πρωί στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη, με τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.