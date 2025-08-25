Ο καιρός σήμερα: Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, το μεσημέρι - απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί έως 5μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα ορεινά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Στη δυτική Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 και στην νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από το μεσημέρι στα νότια 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.



ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.