Ο καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά - Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στον καιρό σήμερα, σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με παροδικές τοπικές νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη οι νεφώσεις θα πυκνώσουν πρόσκαιρα και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, τοπικά 5 στα πελάγη και έως 6 μποφόρ στην περιοχή του Καστελλόριζου. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 31 με 34 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 36°C.

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα, 18 Αυγούστου

Μακεδονία – Θράκη

Παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 18-34°C, τοπικά 35°C. Στη δυτική Μακεδονία 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με όμβρους και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στο Ιόνιο δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 20-34°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινά τμήματα Θεσσαλίας και κεντρικής Στερεάς.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 19-36°C (Σποράδες έως 31°C).

Κυκλάδες – Κρήτη

Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 22-33°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στο Καστελλόριζο δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 22-33°C.

Αττική

Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 22-34°C.

Θεσσαλονίκη

Παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα όμβρων και σποραδικών καταιγίδων.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 21-32°C.

Ο καιρός αύριο Τρίτη 19/08/2025

Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Στα δυτικά βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειοι 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: 30-32°C, έως 33-34°C στα κεντρικά ηπειρωτικά, 28-30°C σε Σποράδες και Κυκλάδες.

Ο καιρός την Τετάρτη 20/08/2025

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου δεν αποκλείονται όμβροι σε ορεινές περιοχές.

Άνεμοι: Δυτικά βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, ανατολικά βόρειοι 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή άνοδος στα νοτιοανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 21/08/2025

Αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Στο βόρειο Ιόνιο νότιοι 3-4 μποφόρ, στα υπόλοιπα βόρειοι 4-5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Σε άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 22/08/2025

Στο βόρειο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις το πρωί με πιθανότητα τοπικών βροχών. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος με λίγες νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Στο βόρειο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο νότιοι 3-4 μποφόρ, στα υπόλοιπα βόρειοι 4-5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή περαιτέρω άνοδος.