Ο καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας

Μεταβολή του καιρού αναμένεται από σήμερα Σάββατο (8/11) κυρίως στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Παράλληλα θα σημειωθεί μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα ανατολικά.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα δυτικά είναι πιθανό να είναι έντονα, καθώς υπάρχει πρόβλεψη και για χαλάζι.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη δυτική Μακεδονία από 6 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 6 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 13 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 20-22 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά νότιοι άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με εντάσεις έως 3-4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18-19 βαθμούς Κελσίου.