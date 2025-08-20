Ο καιρός σήμερα: Άνοδος θερμοκρασίας, μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και ανατολικά

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το απόγευμα και πιθανότητα όμβρων σε περιοχές της Στερεάς, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, με τοπικά 37-40 βαθμούς, αλλά και σποραδικές βροχές ή καταιγίδες στα βορειοδυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 20-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30-33 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35°C.

Ο καιρός την Πέμπτη 21-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι: στα δυτικά δυτικοί 3-4 μποφόρ, από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι ίδιας έντασης. Στα ανατολικά ηπειρωτικά μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία: μικρή άνοδος, 34-36°C στα ηπειρωτικά και έως 37°C στα ανατολικά. Στη νησιωτική χώρα 30-33°C και τοπικά 34-35°C.

Ο καιρός την Παρασκευή 22-08-2025

Στα δυτικά και βόρεια λίγες νεφώσεις με σποραδικές βροχές ή όμβρους, κυρίως μεσημέρι-απόγευμα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός. Τις βραδινές ώρες στα δυτικά τοπικές ομίχλες.

Άνεμοι: στο Ιόνιο, βόρεια ηπειρωτικά και βόρειο Αιγαίο νότιοι-νοτιοδυτικοί 3-4 μποφόρ, αλλού δυτικοί 4-6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: περαιτέρω άνοδος στα ανατολικά και νότια, τοπικά 38-40°C σε ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο.

Ο καιρός το Σάββατο 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Το πρωί στα δυτικά περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες.

Άνεμοι: δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στα κεντρικά και νότια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: μικρή πτώση.

Ο καιρός την Κυριακή 24-08-2025

Στα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως μεσημέρι-απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: περαιτέρω πτώση.