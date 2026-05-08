Ο καιρός αύριο: Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη - Η πρόγνωση για την Αττική

Αλλάζει σταδιακά ο καιρός, καθώς η αφρικανική σκόνη αρχίζει να απομακρύνεται, ενώ παράλληλα αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες.

Για το Σάββατο αναμένονται λίγες τοπικές λασποβροχές κυρίως προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, αν και αργά το απόγευμα δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες προς τα βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, στην Αττική αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με πρόσκαιρες συννεφιές τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς με μέτριες εντάσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στο δελτίο της, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναφέρει για τον καιρό στην Αττική, ότι θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί-βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, υπάρχει πιθανότητα για λίγες λασποβροχές νωρίς το πρωί. Στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ενώ αργά το απόγευμα ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες στη γύρω ορεινή ζώνη. Οι άνεμοι θα στραφούν επίσης σε δυτικούς με μέτριες εντάσεις και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για την αφρικανική σκόνη

Μέσω Facebook, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, παρουσίασε το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Μαΐου, «την τελευταία δορυφορική εικόνα», που σύμφωνα με τον ίδιο «δείχνει καθαρά τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς την περιοχή μας». Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, στις δορυφορικές εικόνες Dust RGB η αφρικανική σκόνη αποτυπώνεται με ροζ και μωβ αποχρώσεις.

«Βλέπουμε λοιπόν το νέφος σκόνης να κινείται από τη βόρεια Αφρική προς τη Μεσόγειο και τη χώρα μας, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια.», σχολίασε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.



