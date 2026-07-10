Ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιξε κιθάρα στο Συμπόσιο της Σύμης

Στο 28ο Συμπόσιο της Σύμης βρέθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, στον εμβληματικό χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ήλιδας.

Πλήθος πολιτικών ηγετών από όλο τον κόσμο, αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών έδωσαν το παρών στο Συμπόσιο της Σύμης.

Ο Παπανδρέου έπαιξε μουσική με τον Μαρκ Τσέιτ

Στο Συμπόσιο ήταν και όταν ο διεθνούς φήμης συνθέτης Μαρκ Τσέιτ, ο οποίος κάθισε στο πιάνο για να ερμηνεύσει το νέο του κομμάτι, συνοδευόμενος από τον Γιώργο Παπανδρέου στην κιθάρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνόδευσε με την κιθάρα του και άλλον επισκέπτη όταν πήρε θέση στο πιάνο που βρισκόταν στον χώρο.

Ο Γιώργος Παπανδρέου έβγαλε στη συνέχεια φωτογραφίες με παρευρισκόμενους.