Ο ΕΟΦ ανακαλεί τρία φάρμακα

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ανακάλεσε σήμερα τρία φάρμακα, ζητώντας την άμεση απόσυρσή τους από την αγορά.

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός δημοσιοποίησε τα στοιχεία των φαρμάκων που αφορά η απόφαση, διευκρινίζοντας παράλληλα τους λόγους που οδήγησαν στην ανάκληση κάθε προϊόντος.



Τα τρία φάρμακα που ανακαλούνται είναι:

Flagyl 500 mg/cap, με ημερομηνία λήξης 10/2028, δεδομένου ότι ανιχνεύτηκε ξένο σώμα σε μια συσκευασία αυτού.

Rivaroxaban Tablets 20mg, παρτίδας τελικού προϊόντος 8211799 με ημερομηνία λήξης 06/2028, λόγω διαπίστωσης εκτός προδιαγραφών αποτέλεσμα ως προς τον έλεγχο των προσμίξεων.

SULBENIN F.C. TAB 5MG/TAB (BTx28 tabs), λόγω λανθασμένης καταχώρησης ημερομηνίας λήξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΦ. Τονίζεται ότι η εν λόγω παρτίδα δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα.

Οι ανακοινώσεις του ΕΟΦ αναλυτικά ΕΔΩ