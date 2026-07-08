Ο ΕΟΦ ανακαλεί παιδικό βερνίκι νυχιών

Την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος MARTINELLA CRUSH NAIL POLISH 2 X 4ml αποφάσισε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), έπειτα από εργαστηριακούς ελέγχους που έδειξαν ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα καλλυντικά.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΕΟΦ, το συγκεκριμένο παιδικό βερνίκι νυχιών, το οποίο κατασκευάζεται από την AQUARIUS COSMETICS S.L.U. στην Κίνα και διατίθεται στην ελληνική αγορά από την ARMANCON Α.Ε., παρουσίασε αποκλίσεις σε δύο κρίσιμους ελέγχους ασφαλείας.

Ειδικότερα, κατά τις αναλύσεις διαπιστώθηκε η παρουσία μεθανόλης, ουσίας που, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1223/2009 για τα καλλυντικά, δεν επιτρέπεται να περιέχεται σε καλλυντικά προϊόντα, παρά μόνο ως πρόσμιξη της αιθανόλης ή/και της ισοπροπανόλης και σε ποσοστό έως 5% κατά βάρος των συγκεκριμένων αλκοολών.

Παράλληλα, οι εργαστηριακοί έλεγχοι εντόπισαν φορμαλδεΰδη, η χρήση της οποίας απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία στα καλλυντικά. Όπως επισημαίνει ο ΕΟΦ, το προϊόν δεν περιέχει ουσίες που απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη (formaldehyde releasers), γεγονός που να δικαιολογεί την παρουσία της.

Η απόφαση ανάκλησης βασίστηκε στα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων του Εργαστηρίου Χημικών Αναλύσεων Καλλυντικών και Λοιπών Προϊόντων του ΕΟΦ, καθώς και στην απάντηση της εταιρείας που διαθέτει το προϊόν στην ελληνική αγορά.

Ο ΕΟΦ καλεί τους επαγγελματίες και τα σημεία πώλησης να αποσύρουν άμεσα από την κυκλοφορία την παρτίδα GR23193050 του συγκεκριμένου προϊόντος, ενώ οι καταναλωτές που την έχουν προμηθευτεί συνιστάται να διακόψουν τη χρήση της.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

«Αποφασίζουμε την ανάκληση της παρτίδας GR23193050 του καλλυντικού προϊόντος βερνίκι νυχιών MARTINELLA CRUSH NAIL POLISH 2 X 4ml διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ως προς τους ελέγχους:

Α) ΜΕΘΑΝΟΛΗ, η οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009) δεν επιτρέπεται σε καλλυντικά παρά μόνο ως πρόσμιξη αιθανόλης ή/και ισοπροπανόλης και έως το 5% w/w της ποσότητας των αναφερόμενων αλκοολών. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Β) ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ, η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009). Το προϊόν δεν περιέχει formaldehyde releasers που αιτιολογούν τη παρουσία φορμαλδεΰδης. Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία ARMANCON Α.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της συγκεκριμένης παρτίδας, και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν».

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