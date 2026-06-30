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Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού

Μαζί με τον Έλληνα πρωταθλητή του επί κοντώ ορκίστηκαν και άλλοι αθλητές που κατέκτησαν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και δεν είχαν μέχρι σήμερα ενταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις

The LiFO team
The LiFO team
ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΛΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Facebook Twitter
Φωτ.: Instagram - @manolo
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Ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, λίγες ημέρες μετά την παρουσία του στο Diamond League του Παρισιού, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση στο επί κοντώ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τον Καραλή να ορκίζεται σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού. Την ορκωμοσία πραγματοποίησε ο πρωταθλητής πυγμαχίας και αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, Διονύσης Ψυχογιός.

Μαζί με τον Έλληνα πρωταθλητή του επί κοντώ ορκίστηκαν και άλλοι αθλητές που κατέκτησαν μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και δεν είχαν μέχρι σήμερα ενταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ποιοι αθλητές ορκίστηκαν

Στο Πολεμικό Ναυτικό εντάχθηκαν ο Εμμανουήλ Καραλής και η κωπηλάτρια Δήμητρα Ελένη Κοντού. Στον Στρατό Ξηράς ορκίστηκαν ο κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, η κωπηλάτρια Ζωή Φίτσιου και ο τζουντόκα Θεόδωρος Τσελίδης, ενώ στην Πολεμική Αεροπορία ορκίστηκαν οι κωπηλάτες Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής.

Συγκεκριμένα, οι αθλητές ορκίστηκαν με τους εξής βαθμούς: ο Εμμανουήλ Καραλής ως Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού, ο Απόστολος Χρήστου ως Ανθυπολοχαγός, ο Θεόδωρος Τσελίδης ως Ανθυπολοχαγός, η Ζωή Φίτσιου ως Ανθυπολοχαγός, η Δήμητρα Ελένη Κοντού ως Σημαιοφόρος, ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου ως Ανθυποσμηναγός και ο Πέτρος Γκαϊδατζής ως Ανθυποσμηναγός.

Η ένταξή τους στις τάξεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων εντάσσεται στο θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης των αθλητών που κατακτούν ολυμπιακά μετάλλια. Οι Λευτέρης Πετρούνιας και Μίλτος Τεντόγλου, που επίσης είχαν κατακτήσει μετάλλια στο Παρίσι, έχουν ήδη ενταχθεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η σχέση του Καραλή με το Πολεμικό Ναυτικό

Η σύνδεση του Καραλή με το Πολεμικό Ναυτικό δεν είναι νέα. Το 2019, όταν υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία, είχε αφιερώσει στο ΠΝ το χρυσό μετάλλιο που είχε κατακτήσει στους Μεσογειακούς Αγώνες Κ23 στο Miramas.

Σε τότε ανάρτησή του είχε γράψει ότι αφιερώνει το μετάλλιο «στο ένδοξο Πολεμικό Ναυτικό», όπου υπηρετούσε. Μετά την ορκωμοσία της Τρίτης, ο Καραλής δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την τελετή, στην οποία βρέθηκε και η οικογένειά του.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας και ο διοικητής του ΑΣΑΕΔ, αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Χασανάκος.

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