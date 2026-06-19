Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τυρί Brie και κατεψυγμένα στρείδια - Τι εντοπίστηκε

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) γνωστοποίησε πως προχώρησε στην ανάκληση δύο προϊόντων, ενός τυριού προελεύσεως Γαλλίας και κατεψυγμένων στρειδιών, για διαφορετικούς λόγους.

Όσον αφορά το τυρί, ο ΕΦΕΤ και, συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά τυριού, προέλευσης Γαλλίας, στο οποίο ανιχνεύτηκαν εντεροτοξίνες του παθογόνου μικροοργανισμού Staphylococcus aureus.

Συγκεκριμένα πρόκειται για μαλακό τυρί με ονομασία πώλησης «Petit Brie» και εμπορική ονομασία «Ile de France», σε συσκευασία των 125g με αριθμό παρτίδας S26097F2X2 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 06/06/2027. Το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε από την επιχείρηση «Eurofood Quality S.A.» σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση του επίμαχου προϊόντος από τους πελάτες της. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

ΕΦΕΤ: Η ανακοίνωση για τα κατεψυγμένα στρείδια

«Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά οστρακοειδών, προέλευσης Νοτίου Κορέας, στα οποία διαπιστώθηκε η παρουσία Νοροϊού, μετά από αυτοέλεγχο της ολλανδικής επιχείρησης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για κατεψυγμένα στρείδια, προέλευσης Νοτίου Κορέας, με εμπορική ονομασία «Surasang», σε πλαστική συσκευασία των 226g, με ημερομηνία παραγωγής 26/04/2025 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 25/04/2027.

Το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων ασιατικής προέλευσης.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από τα καταστήματα λιανικής διάθεσης και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν, να μην το καταναλώσουν».