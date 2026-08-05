Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τρόφιμα τύπου ζελέ και συναφών γλυκισμάτων  

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων ανακαλεί τρόφιμα τύπου ζελέ και συναφών γλυκισμάτων.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής έλαβαν ενημέρωση για τη διακίνηση στην Ελλάδα καραμελών - ζελέ, στα οποία ανιχνεύτηκαν οι ουσίες δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-9-THC) και δέλτα-8-τετραϋδροκανναβινόλη (delta-8-THC) σε υψηλές συγκεντρώσεις. Ακόμη, συγκεκριμένο προϊόν περιέχει ως συστατικό την μη εγκεκριμένη ουσία κανναβιδιόλη (CBD).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης «Cookies Delta 9 Gummies infused» και εμπορική ονομασία «London Pound Cake75» σε συσκευασία των 50 γρ. Το συγκεκριμένο προϊόν εισάγεται από την Αμερική και διακινείται από την ελληνική επιχείρηση "BIOMINERALES PHARMA EUROPE" σε διάφορες επιχειρήσεις.

Ανάκληση ΕΦΕΤ: Καλεί όσους έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα να μην τα καταναλώσουν

Το προϊόν φέρει στην επισήμανσή του ένδειξη όπως «για διακοσμητικούς σκοπούς» (souvenir purposes). Ωστόσο, δεδομένου ότι έχει μορφή, σύσταση και παρουσίαση κοινών γλυκισμάτων, η κατανάλωσή του θεωρείται εύλογα αναμενόμενη. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στην έννοια του τροφίμου, σύμφωνα με την οποία τρόφιμο θεωρείται κάθε ουσία που προορίζεται ή εύλογα αναμένεται να καταναλωθεί από τον άνθρωπο, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού που αποδίδεται από τον κατασκευαστή.

Ο ΕΦΕΤ απαιτεί την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Τέλος, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί παρόμοια προϊόντα να μην τα καταναλώσουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ