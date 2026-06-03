Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί σαλάτα: Εντοπίστηκε Listeria monocytogenes

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας σαλάτας, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε.

Στο σχετικό δελτίο του, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, αναφέρει ότι μετά από εξέταση στο Τμήμα Εργαστηριακών

Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του ΕΦΕΤ:

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων" έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία σαλάτας “ΜΑΡΟΥΛΕΝΙΑ” με μαρούλι romaine, butterhead & escarole, με αριθμό παρτίδας L/261462 5 και ημερομηνία ανάλωσης έως 03/06/2026, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μ.Α.Β.Ε.Ε. που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Σίνδος, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν».