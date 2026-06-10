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Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μαριναρισμένη καπνιστή πέστροφα λόγω listeria monocytogenes

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για την ανάκληση του προϊόντος

The LiFO team
The LiFO team
ΕΦΕΤ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχωρά στην ανάκληση μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας, λόγω παρουσίας του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο ΕΦΕΤ, και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την παρακολούθηση Μικροβιολογικών  Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία φιλέτου καπνιστής  μαριναρισμένης πέστροφας, με εμπορική ονομασία «FRÉSKOS, με λάδι, λεμόνι και πολύχρωμο πιπέρι, με φυσικό κάπνισμα ξύλου οξιάς, πλούσιο σε Ω3», με ημερομηνία παραγωγής  03/02/2026 και ημερομηνία λήξης (ανάλωσης έως) 01/09/2026, η οποία παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την επιχείρηση Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Ο.Ε.  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, που εδρεύει στο 13ο χλμ. Καρπενησίου-Προυσού, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 36100. 

Μετά την εξέταση από το Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης  της Δ/νσης Εργαστηριακών Δομών του ΕΦΕΤ, διαπιστώθηκε στο ανωτέρω δείγμα η παρουσία  του παθογόνου μικροοργανισμού Listeria monocytogenes.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι, ενώ κάλεσε τους καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

ΕΦΕΤ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Facebook Twitter
Το προϊόν που ανακάλεσε ο ΕΦΕΤ / Φωτ.: ΕΦΕΤ
ΕΦΕΤ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Facebook Twitter
Χαρακτηριστικά του προϊόντος που ανακάλεσε ο ΕΦΕΤ / Φωτ.: ΕΦΕΤ
Ελλάδα

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