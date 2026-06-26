Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί high protein πουτίγκα με γεύση σοκολάτας

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ανακάλεσαν «επιδόρπιο γάλακτος πουτίγκα με γεύση σοκολάτα».

Κατά τη διενέργεια επιθεώρησης, στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών των καταναλωτών, ο ΕΦΕΤ διαπίστωσε αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων, όπως χρώμα, υφή και οσμή.

Πρόκειται συγκεκριμένα για το τρόφιμο «Eπιδόρπιο γάλακτος πουτίγκα με γεύση σοκολάτας με την εμπορική ονομασία «HIGH PROTEIN Pudding-CHOCOLATE FLAVOUR, εμπορικό σήμα "MILBONA", σε περιέκτη 200g, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026, αρ. παρτίδας 152, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Fude+Serrahm Milchprodukte, GmbH& Co KG, Englische Planke 2, D-20459 Hamburg, Γερμανία και διανέμεται από την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ "LIDL" στα υποκαταστήματά της».

Η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ για την ανάκληση του προϊόντος

«Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του Ε.Φ.Ε.Τ., κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών καταναλωτών, επιβεβαίωσε την αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων του τροφίμου «Eπιδόρπιο γάλακτος πουτίγκα με γεύση σοκολάτας» με την εμπορική ονομασία «HIGH PROTEIN Pudding-CHOCOLATE FLAVOUR», εμπορικό σήμα «MILBONA», σε περιέκτη 200g, με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 17.07.2026, αρ. παρτίδας 152, που παρασκευάζεται από την εταιρεία Fude+Serrahm Milchprodukte, GmbH& Co KG, Englische Planke 2, D-20459 Hamburg, Γερμανία και διανέμεται από την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ "LIDL" στα υποκαταστήματά της.

Μετά από μακροσκοπικό έλεγχο διαπιστώθηκε αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτήρων (χρώμα, υφή, οσμή).

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση της παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος και εποπτεύει τη διαδικασία ανάκλησης ενώ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφίες κάτωθι), να μην το καταναλώσουν».

Facebook Twitter Η πουτίγκα που ανακάλεσε ο ΕΦΕΤ / Φωτ.: ΕΦΕΤ

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