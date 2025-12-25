Ο δικηγόρος του Άρη Μουγκοπέτρου παραιτήθηκε από την υπόθεσή του

Νέες πληροφορίες έγιναν γνωστές για την υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής με εμπλεκόμενο τον Άρη Μουγκοπέτρο, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα μετά από μήνυση της συζύγου του.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η γυναίκα του απευθύνθηκε στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Παπαναστασίου, ο οποίος είχε αναλάβει το ατύχημα του μουσικού, για την υπόθεση με την κροτίδα. Ο ίδιος, παραιτήθηκε από την υπόθεση του τραυματισμού του και ανέλαβε τη σύζυγο του Άρη Μουγκοπέτρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δικηγόρου του Μουγκοπέτρου

«Με το παρόν θα ήθελα να γνωστοποιήσω την ολοκλήρωση της συνεργασίας μου με τον εντολέα μου, Αριστείδη Μουγκοπέτρο, ως προς τις ποινικές του υποθέσεις, οι οποίες είναι απότοκο του τραυματισμού του τον Απρίλιο του 2025, τον χειρισμό των οποίων είχα αναλάβει έκτοτε έως και σήμερα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ώριμης σκέψης και κατόπιν διαπίστωσης αγεφύρωτων διαφορών ως προς τον τρόπο χειρισμοί και τη στρατηγική των υποθέσεων αυτών, οι οποίες κατέστησαν πλέον αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας σε πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σύμπλευσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας άσκησα τα καθήκοντά μου με επαγγελματισμό, συνέπεια και πλήρη αφοσίωση στην υπεράσπιση των συμφερόντων του εντολέα μου, σεβόμενος τόσο το δικηγορικό λειτούργημα όσο και τις αρχές που το διέπουν.

Με την παρούσα ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η διακοπή της συνεργασίας μας δεν συνοδεύεται από οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση επί της ουσίας των υποθέσεων.

Αναγνωρίζοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που αφιερώθηκαν στον χειρισμό των υποθέσεων του κ. Μουγκοπέτρου, του εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα για το μέλλον και κάθε επιτυχία στην περαιτέρω πορεία του, δικαστική και ιατρική, και επ’ ευκαιρία των ημερών, καλά Χριστούγεννα με υγεία σε όλους».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ