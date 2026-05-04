Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος, μετά το σχολείο, ασχολείται με την αποστολή που ετοιμάζει από κοινού με τη NASA

Ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος είναι μόλις 15 ετών - μαθητής της Γ' Γυμνασίου - και έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στον κλάδο της κβαντικής φυσικής, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του επιστήμονα.

Όπως εξηγεί ο ίδιος «κβαντική είναι ένας κλάδος της Φυσικής, ο οποίος μιλά για τα άτομα, τα σωματίδια... και έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτήν την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο και είναι στην ουσία μία αποστολή με την οποία ασχολούμαι μαζί με τη NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2025».

Στη συνέχεια, ο Βίκτωρας, με αφορμή τη συνεργασία του με τη NASA, ανέλυσε την ιδέα του την οποία κατέθεσε στην αμερικανική διαστημική εταιρεία.

«Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται "Insterstellar Prop", είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager, με πολύ καλύτερη τεχνολογία την οποία χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε στην περιοχή που βρίσκονται τώρα τα Voyager και ονομάζεται "διαστρικός χώρος" και έπειτα να καταφέρουμε να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της καμηλοπάρδαλης».

Ο νεαρός Βίκτωρας αποκάλυψε στη συνέχεια πως ο λόγος που ασχολείται με τη κβαντική φυσική είναι οι γονείς του.

«Από μικρή ηλικία μου διάβαζαν για τα αστέρια και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Η καθημερινότητά μου είναι ίδια με εκείνη όλων των παιδιών. Θα ξυπνήσω, θα πάω σχολείο, θα γυρίσω θα κάνω τα μαθήματά μου και απλά ύστερα θα αφιερώσω λίγο χρόνο για την παρουσίαση που έχω να κάνω, τις αποστολές με τη NASA», δήλωσε, μιλώντας στην εκπομπή Action Τώρα του Action24.

Ερωτηθείς για το όνειρό του, ο Βίκτωρας απαντά: «Θα ήθελα να συνδυάσω την Ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, με την Αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι που να τα συνδυάζει, γιατί το μέλλον με την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο».