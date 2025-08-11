Ο Αντώνης Σαμαράς αποχαιρέτησε την κόρη του Λένα: «Πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας»

Λίγα λόγια για την κόρη του Λένα, είπε ο Αντώνης Σαμαράς στην κηδεία της, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, το μεσημέρι της Δευτέρας, 11 Αυγούστου.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ. Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί. Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ. Μαζί της θα' μαστε συνέχεια. Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα. Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο "σ' αγαπώ" το δικό της. Δίπλα στο "να προσέχεις μπαμπά" το δικό της. Δίπλα σε αυτήν τη σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου προσέφερνε, χωρίς αντάλλαγμα» είπε ο Αντώνης Σαμαράς.

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του, τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο του, τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο» ήταν τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για την «αγάπη που πήραμε απλόχερα», για την «καλοσύνη» της κόρης του και για το «να προσέχεις, μπαμπά» που του έλεγε.

«Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς», συνέχισε και κατέληξε: «Γι' αυτό κι εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια».

Γεωργία Σαμαρά

Αντώνης Σαμαράς

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά στο Α' Νεκροταφείο

Νωρίτερα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβας Γκαρμπόφκσι, στενών συγγενών, φίλων αλλά και πλήθους πολιτικών και απλού κόσμου, τελέστηκε η εξώδιος ακολουθία για τη Λένα Σαμαρά.

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Φωτογραφία: Eurokinissi

Η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η Λένα Σαμαρά κατέληξε το βράδυ της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από αιφνίδια και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η 34χρονη μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης με ασθενοφόρο στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε από ομάδα ειδικών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο. Κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική και μεταφέρθηκε σταθεροποιημένη στον «Ευαγγελισμό». Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 22:29.

Φωτογραφία: Eurokinissi



