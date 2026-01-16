Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δεν πάει στο Μαξίμου μετά τους χυδαίους χαρακτηρισμούς κατά Μητσοτάκη

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, από το μπλόκο των Μαλγάρων, μετά τους χυδαίους χαρακτηρισμούς που εξαπέλυσε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν θα δώσει το «παρών» στη σχετική συνάντηση, όπως μετέδωσε το Mega.

Παρόλο που μέχρι χθες βρισκόταν στη σχετική λίστα του Μεγάρου Μαξίμου με τους αγρότες από τα μπλόκα της Νίκαιας και των Μαλγάρων, που θα συναντιόντουσαν με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Δευτέρα, σήμερα η απόφαση άλλαξε, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του Mega.

Άξιο αναφοράς είναι ότι ο κ. Ανεστίδης μίλησε στον ΑΝΤ1 και ζήτησε συγγνώμη από τον πρωθυπουργό για τους χαρακτηρισμούς, και επέμεινε ότι θα παρευρεθεί στη συνάντηση στην Ηρώδου Αττικου 19.

Ανεστίδης: Το συγγνώμη στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Αρχικά υποστήριξε ότι όσα είπε «ήταν εκ παραδρομής, ήταν εκτός συζήτησης, εκτός αέρα» ενώ στις επίμονες ερωτήσεις στον ΑΝΤ1 αν έχει μετανιώσει είπε ξανά «είπα είναι εκ παραδρομής αυτό». Σε ερώτηση για το αν ζητάει συγγνώμη ανέφερε «εντάξει, ζητάω και συγγνώμη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Σας είπα να ζητήσετε συγγνώμη αν το νιώθετε, όχι απλά να το πείτε» σχολίασε η δημοσιογράφος Άννα Λιβαθυνού με τον κ. Ανεστίδη να λέει «εγώ επειδή είμαι ευθύς χαρακτήρας, ζητάω και συγγνώμη, αυτά που εκφράζω τα νιώθω και βγαίνουν από την ψυχή μου είτε είναι καλά είτε κακά λόγια».

«Αυτό που έγινε ήταν χυδαίο γιατί όταν είσαι εκτός αέρα... εγώ απλά το είπα φιλικά σε όλους, ξέρουμε τι λένε όλοι οι Έλληνες» υποστήριξε για τις ύβρεις του ενώ για την κίνησή του να δείξει προς τα γεννητικά όργανα είπε «υπήρχε και συζήτηση πιο μπροστά για την επίθεση που μου έχει γίνει»

«Εγώ βγήκα στους δρόμους και κατηγορούσα την πολιτική, την προσωπική επίθεση δεν την ξεκίνησα εγώ» είπε ακόμα ο κ. Ανεστίδης επιμένοντας ότι παρά τα όσα βαρύτατα είπε για τον πρωθυπουργό «φυσικά θέλω να πάω στο Μαξίμου για να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω για αυτό εξαπολύθηκε νέα επίθεση εναντίον μου γιατί ήξεραν ότι θα βγει χαρτί από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα αν διώκομαι ή όχι. Ο αστυφύλακας χθες με έψαχνε για να μου δώσει ξανά τη διάταξη 25 ημέρες αφού την είχα πάρει και η απάντηση που πήρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ήταν ότι το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο αιτών θα λάβει γνώση εις βάρος του δικογραφίας εφόσον προσκληθεί για παροχή εξηγήσεων».

«Εγώ δεν έχω προσωπικά κάτι εναντίον του (σ.σ. του Κυριάκου Μητσοτάκη), το τι έχουμε με τους αγρότες είναι άλλο καπέλο. Είναι πρωθυπουργός μου, είμαι εκλεγμένος να αντιπαραθέσω τα αιτήματα των αγροτών. Δεν με θέλουν εκεί, φοβούνται τι θα αντιμετωπίσουν» κατέληξε ο Κώστας Ανεστίδης.