«Ο αγώνας συνεχίζεται»: Ο Πάνος Ρούτσι τερμάτισε την απεργία πείνας και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης 7 Οκτωβρίου ότι βάζει τέλος στην κινητοποίησή του, δηλώνοντας πως «ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του». Ο ίδιος ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του και χειροκρότησε τη συλλογική προσπάθεια που οδήγησε, όπως είπε, σε «μια σημαντική νίκη της κοινωνίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ο Ρούτσι αποφάσισε να σταματήσει την απεργία, ωστόσο έκανε σαφές πως δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την πλατεία Συντάγματος, όπου βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες. «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους», τόνισε με αποφασιστικότητα, ενώ δεκάδες πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ο Πάνος Ρούτσι περιέγραψε τη δύναμη που αντλούσε από την παρουσία των ανθρώπων γύρω του, λέγοντας πως «η αγάπη και η στήριξη του κόσμου» ήταν ο λόγος που άντεξε επί 23 ημέρες χωρίς τροφή.

Η σύζυγός του, συγκινημένη, δήλωσε μπροστά στις κάμερες: «Αυτός ο άνθρωπος εδώ μετά από 23 μέρες να είναι όρθιος. Καταφέραμε ως κοινωνία μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους». Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει «τον Θεό και τα αγγελάκια που έδωσαν φως και δύναμη» κατά τη διάρκεια αυτής της σκληρής δοκιμασίας, υπογραμμίζοντας πως η μάχη τους είχε και πνευματική διάσταση.

Πάνος Ρούτσι: Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Παράλληλα, ο Ρούτσι κάλεσε τον κόσμο να συμμετάσχει σε συγκέντρωση στις 18:30 στην πλατεία Συντάγματος, για να «γιορτάσουν μαζί αυτή τη μεγάλη νίκη». Το κάλεσμα είχε χαρακτήρα πανηγυρικό αλλά και αγωνιστικό, με το μήνυμα ότι η δικαίωση δεν τελειώνει εδώ, αλλά ανοίγει έναν νέο κύκλο δράσεων.

Η δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιβεβαίωσε ότι τα αιτήματα του εντολέα της ικανοποιήθηκαν πλήρως, σημειώνοντας ότι η Δικαιοσύνη αναγνώρισε την ανάγκη για διαφάνεια και νομιμότητα στη διαδικασία. Όπως είπε, «η δικαιοσύνη κάνει πλέον πίσω σε βεβιασμένες διαδικασίες που είχαν δρομολογηθεί».

Η Κωνσταντοπούλου ανέφερε συγκεκριμένα ότι «ακυρώνονται οι διαδικασίες που είχε δρομολογήσει εσπευσμένα η Εισαγγελία της Λάρισας για έρευνα χωρίς τοξικολογικές και χωρίς άλλες εξετάσεις», προσθέτοντας πως από εδώ και στο εξής θα γίνουν «όλες οι νόμιμες ενέργειες με διορισμό πραγματογνωμόνων όλων των ειδικοτήτων, ώστε κάθε βήμα να τεκμηριώνεται και να παρακολουθείται διαφανώς».

Με έμφαση δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη νίκη απέναντι στο σκοτάδι», ευχαριστώντας δημόσια τον Πάνο και τη σύζυγό του, Μιρέλα, «για την επιμονή και την πίστη τους στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη».

Παρότι η απεργία πείνας έλαβε τέλος, ο Πάνος Ρούτσι επιμένει ότι δεν έχει τελειώσει η προσπάθεια για πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας. Το μήνυμά του, «θα μείνω στο Σύνταγμα, ο αγώνας συνεχίζεται», έγινε σύνθημα για όσους τον υποστήριξαν.