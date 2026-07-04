Ο 15χρονος που έπιασε 158 λαγοκέφαλους αποκάλυψε ποιο είναι το μεγαλύτερο ψάρι που έχει ψαρέψει

Ο 15χρονος που έσπασε ρεκόρ, ψαρεύοντας 158 λαγοκέφαλους και κατάφερε να κερδίσει βραβείο σε σχετικό διαγωνισμό, αποκάλυψε ποιο είναι το μεγαλύτερο ψάρι που έχει πιάσει ποτέ.

Ο 15χρονος Γιάννης μίλησε σε ζωντανή σύνδεση στον Alpha, ενώ παράλληλα βρισκόταν για ψάρεμα, πιάνοντας μικρούς λαγοκέφαλους.

«Το είδα στο Facebook και στην τηλεόραση και αποφάσισα να πάω», ανέφερε για την απόφασή του να λάβει μέρος στον διαγωνισμό.

«Ψαρεύει από 9 ετών» λέει η μητέρα του 15χρονου που έπιασε 158 λαγοκέφαλους

Η μητέρα του, μιλώντας με τη σειρά της στον τηλεοπτικό σταθμό, εξήγησε ότι ο Γιάννης ασχολείται με το ψάρεμα από πολύ μικρή ηλικία. «Πριν από δύο χρόνια, ο Γιάννης πήγαινε σχεδόν κάθε μέρα για να ψαρεύει λαγοκέφαλους. Ψαρεύει σίγουρα από 9 ετών», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η οικογένεια πηγαίνει συχνά για ψάρεμα όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά και σε λίμνες, όπως στα Γιάννενα, την Καστοριά και το Μεσολόγγι. «Του αρέσει πάρα πολύ το ψάρεμα. Ασχολείται από μικρή ηλικία με τη φύση και το περιβάλλον. Στο σπίτι έχουμε τρία ενυδρεία», πρόσθεσε.

Όταν ο 15χρονος Γιάννης ρωτήθηκε, ποιο είναι το μεγαλύτερο ψάρι που έχει πιάσει μέχρι σήμερα ήταν ένας κυπρίνος στην Καστοριά.



