Νύχτα των Ευχών 2025: Γέμισε φαναράκια ο αθηναϊκός ουρανός

Φωτίστηκε από τα φαναράκια ο ουρανός της Αθήνας, καθώς πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κοτζιά η «Νύχτα των Ευχών», που οργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Περίπου 3.000 χάρτινα βιοδιασπώμενα φαναράκια ανέβηκαν στον ουρανό, δημιουργώντας μια παραμυθένια ατμόσφαιρα και μεταφέροντας τις ευχές των δημοτών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

«Απόψε γεμίσαμε την Αθήνα με φως και αγάπη. Τρεις χιλιάδες βιοδιασπώμενα φαναράκια, περισσότερα από ποτέ, ταξίδεψαν στον ουρανό και μαζί τους οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες μας. Αυτή τη μαγική στιγμή, η πόλη μάς θυμίζει ότι η δύναμή της βρίσκεται στους ανθρώπους της, στην αλληλεγγύη, στη συνύπαρξη και στην πίστη σ' ένα καλύτερο αύριο», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Και πρόσθεσε: «Εύχομαι το φως, που αφήσαμε απόψε να ταξιδέψει ψηλά, να επιστρέψει σε κάθε γειτονιά ως αισιοδοξία, ανθρωπιά και χαμόγελο». Ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84, έδωσε τον ρυθμό με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τον παραγωγό Νίκο Λυμπερόπουλο. Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi