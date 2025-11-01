Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν τα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να περιπολούν τους δρόμους του χωριού, καθώς οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή του Σαββάτου.

Από τις 20:30 βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, υπό τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Δημήτρη Μάλιο, ο οποίος έφτασε εσπευσμένα στην Κρήτη συνοδευόμενος από τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Φώτη Ντουΐτση. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ανώτατα στελέχη της αστυνομίας στο νησί, μεταξύ των οποίων ο περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, αξιωματικοί της ΕΚΑΜ και των ΤΑΕ, καθώς και μέλη της τοπικής διοίκησης.

Ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια και τη Μεσαρά

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το κλίμα παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, καθώς υπάρχουν φόβοι για πιθανά αντίποινα μεταξύ των εμπλεκομένων οικογενειών. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί μέσα και γύρω από το χωριό, ενώ ομάδες της ΕΚΑΜ συνεχίζουν τις έρευνες πόρτα πόρτα για τον εντοπισμό των δραστών ή συνεργών τους.

Οι έρευνες διεξάγονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν νέα επεισόδια σε ένα χωριό που από το πρωί θυμίζει νεκρή ζώνη. Η Μεσαρά παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φυλάσσουν καίρια σημεία, μεταξύ αυτών και τα νοσοκομεία του Ηρακλείου, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες από τις δύο οικογένειες.

Η φονική συμπλοκή εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά τις 11:00, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε ύστερα από την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό κατασκευή σπίτι που ανήκε στη μία πλευρά.

Από μια παλιά διαμάχη στο αιματοκύλισμα του Σαββάτου

Το περιστατικό φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για να αναζωπυρωθεί μια παλιά διαμάχη, καθώς συγγενείς της οικογένειας που πίστευαν ότι έγιναν στόχος της επίθεσης εξοπλίστηκαν με καλάσνικοφ και καραμπίνες και κινήθηκαν προς το κέντρο του χωριού.

Ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών, με αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν για «πυρά που ακούγονταν για ώρα». Αστυνομικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερες από 2.000 σφαίρες. Από τα πυρά έπεσε νεκρός ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, μέλος της μίας οικογένειας, ενώ έχασε τη ζωή της και μία 56χρονη γυναίκα από την άλλη πλευρά, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από δύο τραύματα. Η κόρη της νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη.

Η αστυνομία εισήλθε στα Βορίζια αρκετές ώρες αργότερα, αφότου διασφαλίστηκε ότι η περιοχή είχε ηρεμήσει και δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος ανταλλαγής πυροβολισμών. Ομάδες της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ ερεύνησαν τα σπίτια των δύο οικογενειών, ενώ εξετάζεται αν κάποια από τα άτομα που αναζητούνται εξακολουθούν να κρύβονται στο χωριό.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες και οι σοροί των δύο θυμάτων. Το Βενιζέλειο και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) τέθηκαν υπό ισχυρή αστυνομική φρούρηση, καθώς συγγενείς και φίλοι των δύο οικογενειών συγκεντρώθηκαν στους εξωτερικούς χώρους, μέσα σε βαρύ κλίμα πένθους και οργής. Για να αποφευχθεί τυχόν συνάντηση των δύο πλευρών, οι αρχές μερίμνησαν ώστε οι τραυματίες να μεταφερθούν σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα το ΠΑΓΝΗ να ανοίξει εκτάκτως, παρότι δεν εφημέρευε.

Πένθος και φόβος για αντίποινα στη Μεσαρά

Στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενα αντίποινα, καθώς οι δύο οικογένειες που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση έχουν μακρά ιστορία αντιπαράθεσης. Ο Δήμος Φαιστού ανακοίνωσε ότι τα σχολεία της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Βοριζίων καθώς και το Γυμνάσιο Ζαρού, θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη για λόγους ασφάλειας. Η παρουσία της αστυνομίας στους δρόμους του χωριού είναι συνεχής, με περιπολικά και οχήματα της ΕΚΑΜ να φυλούν τα σημεία εισόδου και εξόδου.

Η προανάκριση συνεχίζεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για να χαρτογραφήσει τα γεγονότα που οδήγησαν στη φονική συμπλοκή. Οι έρευνες εστιάζουν όχι μόνο στους δράστες των πυροβολισμών, αλλά και στα πρόσωπα που πιθανόν συμμετείχαν στη βομβιστική επίθεση της προηγούμενης νύχτας, η οποία φαίνεται να πυροδότησε τη σύγκρουση.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει τη διαδρομή των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ αναμένονται βαλλιστικά ευρήματα από το σημείο των πυροβολισμών. Η επίσημη θέση της Αστυνομίας είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Η τοπική κοινωνία πενθεί. Η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη θα τελεστεί την Κυριακή στα Βορίζια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ η 56χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της θα ταφεί σε γειτονικό χωριό. Το νησί παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, με τους κατοίκους να ζητούν δικαιοσύνη αλλά κυρίως να ελπίζουν ότι το αιματοκύλισμα δεν θα ξαναφέρει πίσω τα σκοτεινά χρόνια των βεντετών που στιγμάτισαν παλαιότερα την Κρήτη.