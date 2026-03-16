Ντουμπάι: Ακυρώθηκε η πτήση για τον επαναπατρισμό Ελλήνων με τα κατοικίδιά τους - Ο λόγος

Ακυρώθηκε μέχρι νεωτέρας η πτήση για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από το Ντουμπάι, μαζί με τα τουλάχιστον 45 κατοικίδιά τους.

Η πτήση είχε προγραμματιστεί από το υπουργείο Εξωτερικών και θα γινόταν σήμερα (16/3) το απόγευμα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η κατάσταση αυτή δεν είναι γνωστό πότε θα αλλάξει.

Ντουμπάι: Προσωρινή αναστολή στις πτήσεις

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή πτήσεων, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε δεξαμενή καυσίμων σε «συμβάν συνδεόμενο με drone».

«Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ντουμπάι ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι προληπτικά, για να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των επιβατών και του προσωπικού», ανέφεραν οι Αρχές του εμιράτου μέσω X.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η πυρκαγιά τέθηκε «υπό έλεγχο» και δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.