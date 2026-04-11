Ντάνιελ Κρεγκ: Στην περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα με τη σύζυγό του και την κόρη τους

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στη Γλυφάδα, ο Ντάνιελ Κρεγκ.

Ο ηθοποιός είναι στην Ελλάδα στο πλαίσιο γυρισμάτων ταινίας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Ντάνιελ Κρεγκ και η σύζυγός του, Ρέιτσελ Βάις- μαζί με την κόρη τους- βρέθηκαν ανάμεσα στους πιστούς για την περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου.

Όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews για την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», το διάσημο ζευγάρι, συνοδευόμενο από την κόρη του, παρακολούθησε τη θρησκευτική τελετή με απόλυτη διακριτικότητα.

Ο γνωστός ηθοποιός κινούνταν ανάμεσα στον κόσμο απλά, και πολλοί δεν τον αναγνώρισαν αμέσως. «Αν τον έβλεπες πρόσωπο με πρόσωπο, τότε καταλάβαινες ότι είναι όντως ο ''Τζέιμς Μποντ''», μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ παρέμεινε μέχρι το τέλος της περιφοράς, ενώ σε κάποια στιγμή φαίνεται να τραβάει και βίντεο από την τελετή, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πασχαλινό έθιμο.

Ντάνιελ Κρεγκ: Στην Ελλάδα για γυρίσματα ταινίας

Σημειώνεται πως η παρουσία του στην Ελλάδα δεν σχετίζεται με διακοπές, αλλά με επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ο ηθοποιός βρίσκεται ήδη αρκετές ημέρες στην Αθήνα για τα γυρίσματα νέας ταινίας δράσης, στην οποία συμμετέχει και ο Κίλιαν Μέρφι.

Τα γυρίσματα γίνονται τόσο στην Αθήνα όσο και στην Κέρκυρα.