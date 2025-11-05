Novartis: Διακόπηκε η δίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων

Το ΣΤ΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αποφάσισε τη διακοπή της δίκης, σε δεύτερο βαθμό, των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης Novartis για τις 10 Νοεμβρίου.

Η διακοπή κρίθηκε αναγκαία έπειτα από αίτημα του συνηγόρου του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, γνωστού με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης», ο οποίος ενημέρωσε το δικαστήριο ότι ο εντολέας του νοσηλεύεται μετά από χειρουργική επέμβαση. Το δικαστήριο απέρριψε πάντως το αίτημα αναβολής, επικαλούμενο το στενό χρονικό περιθώριο παραγραφής των αδικημάτων.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν οι πολιτικοί που έχουν στραφεί κατά των δύο πρώην μαρτύρων: ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Γιάννης Στουρνάρας και η σύζυγός του Λίνα Νικολοπούλου, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Μάριος Σαλμάς και ο Νίκος Μανιαδάκης.

Στη δικαστική αίθουσα παρευρέθηκαν σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, η Λίνα Νικολοπούλου και ο Άκης Σκέρτσος, οι οποίοι έχουν κληθεί ως μάρτυρες στην υπόθεση.

Σε πρώτο βαθμό, η «Αικατερίνη Κελέση» (κατά κόσμον Μαρία Μαραγγέλη) είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 33 μηνών με αναστολή και ο «Μάξιμος Σαράφης» (Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης) σε 25 μήνες με αναστολή, για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.