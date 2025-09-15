Novartis: «Δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο για την ενοχή του», λέει συνήγορος του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη

Εξέλιξη στην υπόθεση Novartis είναι η ποινή 25 μηνών φυλάκισης στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 33 μήνες στη Μαρία Μαραγγέλη που επέβαλε το Μονομελές πλημμελειοδικείο, ορίζοντας 3ετή αναστολή στην έφεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Σε δηλώσεις για την απόφαση του δικαστηρίου, προχώρησαν οι συνήγοροι του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, Ιπποκράτης Μυλωνάς και Γιάννης Απατσίδης.

«Δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο στοιχείο για την ενοχή του», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Ιπποκράτης Μυλωνάς.

Από τη δική του πλευρά, ο έτερος συνήγορος του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, Γιάννης Απατσίδης, ανέφερε: «Ευελπιστούμε στον δεύτερο βαθμό, αφού πράξουμε με τον συνάδελφο κ. Μυλωνά καθετί επιβαλλόμενο σε κάθε ευρωπαϊκή και υπερεθνική αρχή».

Novartis: Η δήλωση του συνήγορου του Φ. Δεστεμπασίδη, Ι. Μυλωνά

Στη δήλωσή του ο κ. Μυλωνάς τονίζει: «Κατά την πεντάμηνη ακροαματική διαδικασία αναγνώσθηκαν και τα Πληροφοριακά Σημειώματα του FBI που αναφέρουν χρηματισμό πολιτικών προσώπων. Επίσης αποδείχθηκε ότι ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης ορθά χαρακτηρίστηκε ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος στην Ελλάδα, ενώ δεν προέκυψε κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο για την ενοχή του.

Το Θ΄Μονομελές Πλημμελειοδικείο είχε αντίθετη άποψη και έκρινε όλως εσφαλμένα ότι οι καταθέσεις που έδωσε στην Ελλάδα, μετά από κλήση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ήταν ψευδείς. Επίσης το Δικαστήριο ορθά έκρινε ότι σε έξι περιπτώσεις ο κ. Δεστεμπασίδης δεν τέλεσε ψευδή καταμήνυση και τον αθώωσε, ενώ σε τρεις άλλες περιπτώσεις φερόμενης ψευδούς καταμήνυσης το Δικαστήριο δεν τόλμησε να υιοθετήσει την ορθή εισαγγελική πρόταση και τον έκρινε ένοχο.

Επειδή σήμερα το Δικαστήριο υπέπεσε στο πολύ σοβαρό σφάλμα να μην απαγγείλει ούτε μία λέξη από το σκεπτικό της απόφασης, παραβιάζοντας το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την καθαρογραφή της απόφασης για να μελετήσω τις σχετικές νομικές σκέψεις και να αξιολογήσω την πειστικότητά τους.

Ο σχολιασμός μιας ποινικής απόφασης προϋποθέτει γνώση του κειμένου αυτής, δεδομένο που σήμερα παρανόμως ελλείπει.

Ήδη σήμερα ο κ. Δεστεμπασίδης άσκησε έφεση. Ελπίζω ότι το δευτεροβάθμιο τριμελές Δικαστήριο θα πράξει αυτό που, παρά το νόμο, δεν έπραξε το Θ΄ Μονομελές, δηλαδή να μελετήσει και να αξιολογήσει τα λεπτομερή νομικά επιχειρήματα που ανέλυσα στη διήμερη αγόρευσή μου, τα οποία απλά αγνοήθηκαν.

Η επιβολή μιας μικρής, σχεδόν συμβολικής ποινής με αναστολή συνιστά κατά την άποψή μου μία ισχυρή ένδειξη της σαθρότητας της κατηγορίας, η οποία θα καταπέσει στο Εφετείο.

Θα τελειώσω με μία ευχή: μακάρι στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να νικήσουν τα νομικά επιχειρήματα και να μην κυριαρχήσει η πολιτική σκοπιμότητα εις βάρος της επιβολής του Δικαίου.

Ο εντολέας μου κ. Δεστεμπασίδης, που ήταν παρών σε όλες τις συνεδριάσεις του Θ΄ Μονομελούς, θα ξαναπεί στην κατ' έφεση δίκη την αλήθεια για το σκάνδαλο Νοβάρτις, δίνοντας πάλι την ευγενική μάχη του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος ασκεί το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και προστατεύεται κατ' άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, με σκοπό την πλήρη αθώωσή του».

Novartis: Η δήλωση του έτερου συνήγορου του Δεστεμπασίδη, Γιάννη Απατσίδη

Στη δήλωση του κ. Απατσίδη αναφέρεται πιο αναλυτικά, ότι:

«Πρόκειται για μια απόφαση σε πρώτο βαθμό, εν μέρει καταδικαστική κι εν μέρει αθωωτική, το καταδικαστικό αποτέλεσμα της οποίας είχαν προδιαγράψει κυβερνητικά στελέχη, ακόμη και την προτεραία της έκδοσής της, παραβιάζοντας το τεκμήριο αθωότητας.

Ως δικηγόρος είμαι ικανοποιημένος που αυτό που επιδίωκε το πολιτικό σύστημα, δηλαδή τον εγκλεισμό στη φυλακή ή τον βασανισμό μαρτύρων και εισαγγελέων, δεν επετεύχθη. Ως πολίτης όμως είμαι βαθιά απογοητευμένος που το μήνυμα που κάποιοι επεδίωκαν να εκπέμψει δόθηκε έστω και κουτσουρεμένο: Μην τολμήσει κανείς μάρτυρας που γνωρίζει να ανακοινώσει πιθανές πράξεις διαφθοράς.

Αφενός ευελπιστούμε στον δεύτερο βαθμό, αφετέρου θα πράξουμε από κοινού με τον συνάδελφο κύριο Ιπποκράτη Μυλωνά καθετί επιβαλλόμενο σε κάθε ευρωπαϊκή και υπερεθνική Αρχή. Ίσως το ίδιο Μονομελές υπό άλλες συνθήκες και λιγότερες πιέσεις και υπόγειες απειλές, να απείχε από την επιβεβαίωση μίας αδυσώπητης πολιτικής δίωξης».

