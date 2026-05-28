Νοσοκομείο «Αττικόν»: Έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό - Τουλάχιστον 25 κρούσματα

Έντονη ανησυχία προκαλεί η έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», με το Σωματείο Εργαζομένων να καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις και συνθήκες υπερπληρότητας που, όπως υποστηρίζει, ευνοούν τη διασπορά του ιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου, έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς, ενώ δεκάδες ασθενείς και συνοδοί εμφανίζουν επίσης συμπτώματα γαστρεντερίτιδας.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνδέεται άμεσα με τη χρόνια πίεση που δέχεται το νοσοκομείο λόγω υποστελέχωσης και της διαρκούς παρουσίας ράντζων στους διαδρόμους.

Όπως αναφέρουν, το «Αττικόν» λειτουργεί εδώ και χρόνια πάνω από τα όριά του, με ασθενείς να νοσηλεύονται σε πρόχειρες κλίνες, σε συνθήκες που - όπως υποστηρίζουν - δεν επιτρέπουν την ασφαλή εφαρμογή μέτρων υγειονομικής προστασίας και απομόνωσης.

Το Σωματείο θέτει ευθέως ζήτημα ευθυνών προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ζητώντας να ληφθεί άμεσα απόφαση για κατάργηση των ράντζων στο «Αττικόν».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι έχει ήδη κατατεθεί μήνυση εδώ και έξι μήνες για τις συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου και διερωτάται εάν θα υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δυσκολία εφαρμογής βασικών μέτρων περιορισμού της διασποράς του νοροϊού, όπως η απομόνωση ασθενών, ο περιορισμός μετακινήσεων και η ξεχωριστή χρήση τουαλέτας, όταν — σύμφωνα με την ανακοίνωση — δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε διαδρόμους χωρίς τις απαραίτητες υποδομές.

Το Σωματείο καλεί το προσωπικό να τηρεί αυστηρά τα πρωτόκολλα υγιεινής και τις οδηγίες της Επιτροπής Λοιμώξεων, σημειώνοντας ότι η επιτροπή αντέδρασε άμεσα από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ευθύνη για την κατάσταση είναι πολιτική και διοικητική, κατηγορώντας διαχρονικά τις κυβερνήσεις για ελλείψεις προσωπικού και για αποδοχή της εικόνας των ράντζων ως «κανονικότητας» στα δημόσια νοσοκομεία.

Μεταξύ των αιτημάτων που διατυπώνονται είναι:

η λήψη άμεσων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς,

η απομάκρυνση από την εργασία όσων εργαζομένων εμφανίζουν συμπτώματα,

η εξασφάλιση επαρκών μέσων ατομικής προστασίας και υλικών απολύμανσης,

η κατάργηση των ράντζων και της νοσηλείας σε διαδρόμους,

καθώς και η πραγματοποίηση μόνιμων προσλήψεων προσωπικού.

Το Σωματείο ζητά επίσης, με έκτακτη πολιτική απόφαση του υπουργείου Υγείας, να εξαιρεθεί το «Αττικόν» από τη γενική εφημερία του λεκανοπεδίου τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου, προειδοποιώντας ότι νέες εισαγωγές και νέα ράντζα εν μέσω της έξαρσης συνιστούν, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «υγειονομικό έγκλημα».

Η ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων: