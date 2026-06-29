Νοσοκομειακοί γιατροί: Προχωρούν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι νοσοκομειακοί γιατροί, όπως ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος.

Η απεργία είναι προγραμματισμένη για τις 14 Ιουλίου, με στόχο, όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η σχετική ανακοίνωση «να ανοίξει ο δρόμος για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση, πλέον και με τη συνταγματική βούλα, τη δυνατότητα να απολύει εργαζόμενους στο Δημόσιο».

Νοσοκομειακοί γιατροί - 24ωρη πανελλαδική απεργία: Τι ζητούν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ, οι νοσοκομειακοί γιατροί απαιτούν:

«Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να καταργηθεί ο συνταγματικός "κόφτης" του άρθρου 103, που κρατά σε διαρκή ομηρία χιλιάδες συμβασιούχους.

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα στην Υγεία, την Πρόνοια, την Κοινωνική Ασφάλιση και την Παιδεία.

Όχι στη συνταγματική κατοχύρωση των ματωμένων πλεονασμάτων και του "δημοσιονομικού κόφτη".

Αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης.

Συνταγματική διασφάλιση, χωρίς αστερίσκους και «παραθυράκια», του αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας, της Υγείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της προστασίας του περιβάλλοντος. Απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αυτούς τους τομείς. Υπεράσπιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην απεργία. Όχι στην αναθεώρηση ή κατάργηση του άρθρου 16.

Κατάργηση του άρθρου 86 και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε τα στελέχη της κυβέρνησης να δικάζονται όπως όλοι οι πολίτες».

