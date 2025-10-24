Νόμος στα χαρτιά: Οι ανήλικοι πίνουν και κανείς δεν τους σταματά

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει αποσαφηνιστεί επισήμως από ιατροδικαστικά ευρήματα ότι ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ. Όμως, το δεδομένο παραμένει: ένα ανήλικο κορίτσι βρέθηκε αναίσθητο έξω από κλαμπ, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» και λίγες ώρες μετά κατέληξε.

Ο τόπος, ο χρόνος και η ηλικία της συγκλίνουν σε ένα ερώτημα: πώς φτάσαμε ξανά στο σημείο όπου ένας έφηβος δεν προστατεύεται από τίποτα – ούτε από τον νόμο, ούτε από τους μεγάλους, ούτε από το ίδιο το σύστημα που έπρεπε να τον θωρακίσει;

Και το ακόμα πιο ανησυχητικό: το συγκεκριμένο δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό.

Από τον Νοέμβριο του 2024, οπότε και θεσπίστηκε αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον επτά σοβαρά συμβάντα που εμπλέκουν παιδιά και εφήβους σε καταστάσεις μέθης, κατάρρευσης και επείγουσας διακομιδής — ορισμένα εκ των οποίων οδήγησαν και σε συλλήψεις γονέων ή επαγγελματιών.

Θεσσαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2024: Τρεις ανήλικοι εντοπίζονται με συμπτώματα μέθης σε νυχτερινό κέντρο. Μεταφέρονται στο νοσοκομείο με ΕΚΑΒ. Ο 56χρονος υπεύθυνος του μαγαζιού συλλαμβάνεται για παραβίαση του νόμου περί αλκοόλ σε ανηλίκους.

Ορεινός Όγκος Ερυμάνθου, 18 Φεβρουαρίου 2025: Ανήλικος χάνει τις αισθήσεις του μετά από μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ. Διακομίζεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο Πατρών. Οι γονείς του συλλαμβάνονται και διώκονται ποινικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ρόδος, 22 Αυγούστου 2025: 16χρονη μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης. Οι γιατροί ειδοποιούν τις αρχές. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος όπου φέρεται να της προσφέρθηκε αλκοόλ συλλαμβάνεται, όπως και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας.

Θεσσαλονίκη, 15 Σεπτεμβρίου 2025: Ανήλικο κορίτσι σωριάζεται ημιλιπόθυμο σε πλατεία, μετά από έξοδο σε κλαμπ. Το ΕΚΑΒ τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συλλαμβάνεται.

Χανιά, 12 Οκτωβρίου 2025: Άλλη μία 16χρονη διακομίζεται στο νοσοκομείο Χανίων μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι συλλήψεις περιλαμβάνουν τόσο τον επιχειρηματία του χώρου εστίασης, όσο και τη μητέρα της.

Νέο Ηράκλειο, 17 Οκτωβρίου 2025: Ανήλικη εντοπίζεται λιπόθυμη σε πλατεία. Δίπλα της, αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. που ειδοποιούν ασθενοφόρο. Ο πατέρας της συλλαμβάνεται – κατηγορείται ότι είχε την ευθύνη της και την εξέθεσε σε κίνδυνο.

Γκάζι, 19 Οκτωβρίου 2025: Η 16χρονη που χάνει τη μάχη στο «Ευαγγελισμός», λίγες ώρες μετά την κατάρρευσή της έξω από κλαμπ. Η παρουσία της στον χώρο, ανεξαρτήτως αιτίου θανάτου, αρκεί για να θέσει υπό αμφισβήτηση το κατά πόσο ο νόμος εφαρμόζεται.

Όταν ο νόμος γράφεται αλλά δεν εφαρμόζεται, πεθαίνει κι αυτός – μαζί με την πρόληψη.

Το φαινόμενο είναι πια διαρκές. Εντός έντεκα μηνών, καταγράφηκαν τουλάχιστον επτά επίσημα συμβάντα με ανήλικους που κατανάλωσαν αλκοόλ, διακομίστηκαν ή εντοπίστηκαν αναίσθητοι. Πίσω από κάθε περίπτωση, μια αλυσίδα αποτυχιών: ελλιπείς έλεγχοι, κοινωνική ανοχή, επαγγελματίες που αγνοούν επιδεικτικά τον νόμο, και γονείς που – άλλοτε από άγνοια, άλλοτε από αδυναμία – δεν προστατεύουν.

Η νομοθεσία του 2024 προέβλεπε αυστηροποίηση, συλλήψεις, παραπομπές. Ωστόσο, η ενεργοποίηση έρχεται πάντα εκ των υστέρων: όταν το παιδί σωριαστεί, όταν γίνει διακομιδή, όταν εκδοθεί δελτίο τύπου. Πρόληψη; Ελάχιστη. Καμπάνιες ενημέρωσης; Ανύπαρκτες. Σχολική στήριξη; Μη συστηματική.

Ο νόμος υπάρχει. Το ερώτημα είναι ποιος θα τον τηρήσει, πριν χαθεί το επόμενο παιδί.