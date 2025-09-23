«Νιώθω τεράστια ντροπή» - Το χρονικό της υπόθεσης με την 62χρονη από τη Βοιωτία

Οι έρευνες για την υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία, η οποία παραδέχτηκε ότι έθαψε τη μητέρα της κρυφά σε στάβλο, προκειμένου να εισπράττει παράνομα σύνταξη και επιδόματα, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η 62χρονη αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους, καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Καθώς δημοσιεύονται λεπτομέρειες για τις ενέργειές της, η 62χρονη δήλωσε στον ΣΚΑΪ, ότι αισθάνεται ντροπή και ότι θα επιστρέψει το ποσό από τη σύνταξη και το επίδομα.

«Νιώθω πάρα πολύ άσχημα και τεράστια ντροπή για ό,τι συνέβη. Είχα πάρα πολύ καλή σχέση με τη μητέρα μου, την αγαπούσα και τη φρόντιζα μέχρι το τέλος. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να επιστρέψω τα χρήματα της σύνταξης και του επιδόματος, όσο πιο σύντομα γίνεται. Δεν ξέρω πόσο είναι το ποσό δεν έχει υπολογιστεί ακόμα αλλά όσο και να είναι θα το επιστρέψω», είπε στην εκπομπή «Το΄ χουμε».

Η 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία, η οποία κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών με την κατηγορία ότι έθαψε τη μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της, αφέθηκε ελεύθερη.

Κατηγορείται για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης και σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησε και έλαβε αναβολή για την απολογία της, γι να αφεθεί στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Τι εξετάζει η αστυνομία για την υπόθεση της 62χρονης

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την υπόθεση νωρίτερα σήμερα σε εκπομπή του OPEN, πρόσθεσε πως στην εισαγγελική παραγγελία ζητείται να εξεταστεί κακουργηματική απάτη άνω των 120.000 ευρώ και εξεταστεί αν υπήρξε συνεργός.

«Από την κατάσταση που βρέθηκε η σορός εκτιμάται ότι ήταν περισσότερα από 2 χρόνια θαμμένη η ηλικιωμένη γυναίκα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εγκληματική ενέργεια από οποιονδήποτε, όχι μόνο την 62χρονη. Ίσως θα πρέπει αν γίνει ανθρωπολογική εξέταση - βρέθηκε μόνο ένας σκελετός - για να δούμε πόσο καιρό ήταν θαμμένη η γυναίκα, και αν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια», δήλωσε.

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ στον ΣΚΑΪ, Π. Κοχύλης περιέγραψε τις κακές σχέσεις που είχε η 62χρονη στα ΚΕΠ με τους συναδέλφους της. Όπως είπε, «ήταν τσακωμένη με όλους τους συναδέλφους της, φοβόντουσαν να πάνε στην δουλειά εξαιτίας της».

Η επίθεση της 62χρονης σε δημοσιογράφους

Νωρίτερα σήμερα, η 62χρονη από τη Βοιωτία επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του Star, που βρισκόταν έξω από το σπίτι της και της ζήτησε να κάνει δηλώσεις για την υπόθεση.

Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα ο σταθμός, κατέγραψαν την κατηγορούμενη να πιάνει το χέρι της δημοσιογράφου βίαια, αποσπώντας της το μικρόφωνο, το οποίο στη συνέχεια έριξε στο έδαφος.

Φορώντας μάσκα και κουκούλα προχώρησε και σε λεκτική επίθεση.«Στο στόμα μου αυτό δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες; Ρώτησέ με ό,τι θες από απόσταση. Με εμποδίζετε να βγω από το αυτοκίνητο», ακούγεται να λέει η 62χρονη.

Παρόμοια αντίδραση είχε και εναντίον του συνεργείου του Mega. «Συνεχίζετε… το βλέπετε; Ταλαιπωρήστε κι άλλο τα ζώα και θα δούμε τι θα γίνει…», είπε και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση φέρνετε τα ζώα μου και πώς βιάζετε εμένα και την προσωπική μου ειρήνη; Το καταλαβαίνετε; Γιατί επιμένετε με τέτοιο τρόπο; Αν ήθελα να πω οτιδήποτε θα το είχα πει».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 62χρονη ήταν διευθύντρια του ΚΕΠ στα Οινόφυτα, αλλά πλέον τα καθήκοντά της ανεστάλησαν λόγω των εξελίξεων μετά την αποκάλυψη των ενεργειών της.

Τι ερευνά η αστυνομία για τον λάκκο όπου η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της

Ένα μεγάλο ερώτημα που προκύπτει και ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, είναι ο λάκκος μέσα στον οποίο η 62χρονη έθαψε τη μητέρα της.

«Η Αστυνομία εστιάζει το ενδιαφέρον της σε ένα σημείο της απολογίας της 62χρονης όπου λέει κάτι για το οποίο υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, πότε σκάφτηκε, αυτό είναι το κλειδί, ο συγκεκριμένος λάκκος. Δεν λέει λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος λάκκος σκάφτηκε τον Αύγουστο του ’23 που απεβίωσε, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η μητέρα της, αλλά είπε ότι ήταν σκαμμένος από τους εργάτες, το είχε ζητήσει για κάποιες άλλες οικοδομικές εργασίες, σε προγενέστερο χρόνο. Δεν προσδιόρισε ποιος είναι ο χρόνος αυτός», σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News.