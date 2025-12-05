Νίκος Ρωμανός: Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισής του για την υπόθεση των Αμπελοκήπων

Η ανακρίτρια απέρριψε την αίτηση αποφυλάκισης του Νίκου Ρωμανού, που είχε κατατεθεί από τον ίδιο και τη νομική του ομάδα, σχετικά με την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Ρωμανός είναι μεταξύ των κατηγορουμένων για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, με μοναδικό στοιχείο την ταυτοποίηση ενός δακτυλικού αποτυπώματος σε σακούλα που περισυλλέχθηκε από το διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, έναν μήνα μετά το συμβάν.

Νίκος Ρωμανός: Μοναδικό στοιχείο ένα δαχτυλικό αποτύπωμα σε σακούλα

Η έκρηξη στους Αμπελόκηπους σημειώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2024, σε διαμέρισμα στην οδό Αρκαδίας, από την οποία ανασύρθηκε νεκρός ένας 26χρονος και τραυματίστηκε σοβαρά μια 32χρονη γυναίκα που κατηγορείται -όπως όλοι οι κατηγορούμενοι- για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση. Η έκρηξη προκλήθηκε είτε από λάθος χειρισμό είτε από αστοχία υλικού κατά τη διαδικασία κατασκευής εκρηκτικού μηχανισμού.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και ο Νίκος Ρωμανός, η εμπλοκή του οποίου προέκυψε σχεδόν ένα μήνα μετά με μοναδικό στοιχείο την ταυτοποίηση ενός δακτυλικού αποτυπώματος σε σακούλα που περισυλλέχθηκε από το διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας. Σημειώνεται ότι εκτός του Νίκου Ρωμανού, ακόμη ένας κατηγορούμενος τελεί υπό προσωρινή κράτηση με μοναδικό στοιχείο εμπλοκής τους ένα δακτυλικό αντικείμενο σε κινητό αντικείμενο και συγκεκριμένα μία πλαστική σακούλα.