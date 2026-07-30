Νικολέτα Ζιακοπούλου: Πότε υποχωρούν οι άνεμοι

Τα νεότερα σε ό,τι αφορά τους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν και δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης στο Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές της χώρας, παρουσίασε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των ισχυρών ανέμων έχουν σημειωθεί ακυρώσεις και αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με τη Νικολέτα Ζιακοπούλου να στέκεται στις καιρικές συνθήκες που μαίνονται στη νότια Κρήτη.

Όπως εξήγησε, μέχρι περίπου τις 20:00 με 21:00 το βράδυ της Πέμπτης οι άνεμοι θα διατηρηθούν ιδιαίτερα ισχυροί. Ένα πρώτο μικρό «παράθυρο ευκαιρίας» κατάσβεσης αναμένεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η έντασή τους εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά ένα μποφόρ.

Ζιακοπούλου: Πότε θα υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση

Περαιτέρω, αν και περιορισμένη, εξασθένηση προβλέπεται από το πρωί της Παρασκευής στη νότια Κρήτη, όπως είπε η μετεωρολόγος. Εκφράζεται, μάλιστα, η αισιοδοξία πως η πτώση στις ριπές, θα επιτρέψει την επιχειρησιακή συνδρομή των εναέριων μέσων και να διευκολύνει τις προσπάθειες οριοθέτησης των πύρινων μετώπων.

Αξίζει να ειπωθεί πως οι ισχυρότεροι άνεμοι εντοπίζονται στον άξονα που ξεκινά από τη Σκύρο και την Εύβοια, περνά από το Κάβο Ντόρο και την Άνδρο και συνεχίζει προς την ανατολική Πελοπόννησο και τη θάλασσα των Κυθήρων. Οι πολύ επικίνδυνες συνθήκες θα επιμείνουν στις συγκεκριμένες περιοχές και την Παρασκευή, ενώ αυξημένη προσοχή απαιτείται συνολικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου.

Όπως είπε η Νικολέτα Ζιακοπούλου, ουσιαστική αποκλιμάκωση αναμένεται από το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Ακόμη καλύτερη εικόνα προβλέπεται από την Κυριακή, με την έντασή τους να περιορίζεται στα 5 με 6 μποφόρ.

Τι προβλέπει ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Πέμπτη προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική, την Κρήτη, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Αρκαδία, τη Λακωνία, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και τις Κυκλάδες.

Οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Η αρμόδια Γενική Γραμματεία έχει ήδη ενημερώσει τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν χωρίς καθυστέρηση σε ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιάς.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Όπως υπογράμμισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μέχρι την αποκλιμάκωση των ανέμων η προσοχή πρέπει να είναι τεράστια, καθώς ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ