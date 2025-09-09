Νεπάλ: Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια είναι εγκλωβισμένη στη χώρα - «Κρύβομαι στο δάσος»

Σε βαθιά πολιτική κρίση έχει βυθιστεί το Νεπάλ μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας αλλά και των βίαιων διαδηλώσεων που στοίχησαν τη ζωή σε 19 ανθρώπους.

Την ώρα που στο Νεπάλ επικρατεί χάος, η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, με ανάρτησή της στα social media ενημέρωσε πως βρίσκεται στη χώρα και δεν είναι ασφαλής.

Σημειώνεται πως η Εύα Χαντάβα έπαιζε με ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League και το τουρνουά διακόπηκε βίαια λόγω των γεγονότων.

Έκτοτε, η αθλήτρια παραμένει εγκλωβισμένη στη χώρα και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, κρύβεται στο δάσος.

«Καίνε ολόκληρο το Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να επέμβει. Δεν είμαι ασφαλής τώρα», έγραψε σε ανάρτησή της στα social media, ενώ στη συνέχεια ανέφερε πως κατάφερε να βρει ένα ασφαλές μέρος για να μείνει.

Η απαγόρευση των social media, ήταν η σπίθα που πυροδότησε τις βίαιες διαδηλώσεις στο Νεπάλ.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στόχος της ήταν να περιορίσει τη ρητορική μίσους και τις διαδικτυακές απάτες, όμως οι πολίτες μιλούν για χτύπημα στην ελευθερία του λόγου. Παρά τους περιορισμούς, πολλοί χρησιμοποιούν VPN για να παρακάμψουν το μπλόκο, ενώ βίντεο στο TikTok που αποκαλύπτουν την πολυτελή ζωή της πολιτικής ελίτ έχουν ενισχύσει την κοινωνική οργή.

Οι σφοδρές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν συγκλονίσει την πρωτεύουσα Κατμαντού. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά χιλιάδων πολιτών που αντιδρούσαν στην απαγόρευση των social media.

Η βία κορυφώθηκε όταν ομάδα διαδηλωτών παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο γύρω από το κοινοβούλιο και σκαρφάλωσε στον τοίχο του κτιρίου. Ακολούθησαν συγκρούσεις με δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και αντλίες νερού, ενώ το κύμα οργής επεκτάθηκε: κυβερνητικά κτίρια, γραφεία κομμάτων, αστυνομικά τμήματα αλλά και οι οικίες κορυφαίων πολιτικών παραδόθηκαν στις φλόγες.

Το σπίτι του παραιτηθέντος πρωθυπουργού, όπως και δύο πρώην πρωθυπουργών, πυρπολήθηκαν, ενώ υπουργοί φυγαδεύτηκαν με ελικόπτερα.