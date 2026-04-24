Νέος σεισμός 5 Ρίχτερ στην Κρήτη

Νέος σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής (11:58, 24/4) στην Κρήτη, ανοιχτά του Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος της νέας δόνησης στην Κρήτη υπολογίζεται στα 7,7 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται 18 χιλιομέτρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, σήμερα, στις 06:20 το πρωί σημειώθηκε ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα, να αναφέρει: «Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα».

Σεισμός στην Κρήτη: Τι είχε γίνει αρχικά γνωστό

Αναστάτωση προκάλεσε λίγο πριν από τις 06:30 το πρωί, η σεισμική δόνηση με ένταση 5,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή 23 χλμ νοτιοδυτικά του Γούδουρα Σητείας. Η σεισμική δόνηση έγινε έντονα αισθητή σε ένα μεγάλο τμήμα στα νότια κυρίως παράλια, με τους κατοίκους περιοχών τόσο της Σητείας όσο και της Ιεράπετρας, να σηκώνονται από τα κρεβάτια τους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη, «ο σεισμός ήταν έντονος και είχε και αρκετή διάρκεια. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση στους κατοίκους, που εξακολουθούν να νιώθουν δονήσεις, αφού καταγράφονται πιθανότατα μετασεισμοί».

Τόσο ο δήμαρχος Σητείας όσο και ο δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, που έχουν επικοινωνήσει, όπως τόνισαν από νωρίς το πρωί με όλους τους φορείς, συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται. Από τους ελέγχους που έχουν γίνει έως τώρα και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές.

Σεισμός στην Κρήτη: Υπήρχε «alert»

Για τον σεισμό μίλησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», o πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα. Θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση» δήλωσε λίγα λεπτά μετά τον σεισμό.

«Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα» εξήγησε.

Σε ανάρτησή του, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης εμφανίζεται καθησυχαστικός, επισημαίνοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ήταν αναμενόμενη, καθώς τους τελευταίους μήνες καταγραφόταν αυξημένη μικροσεισμική ακολουθία.

Υπογράμμισε πως, λόγω του μικρού εστιακού βάθους, είναι πιθανό να ακολουθήσουν αρκετοί μικρότεροι σεισμοί τις επόμενες ημέρες, ενώ εκτίμησε ότι, με μεγάλη πιθανότητα, δεν θα σημειωθεί ισχυρότερη δόνηση. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε ότι απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου στον χώρο και τον χρόνο για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Παράλληλα, συνέστησε στους πολίτες να τηρούν τα βασικά μέτρα προφύλαξης και να ζητούν έλεγχο από μηχανικούς σε παλαιότερα κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί καταπόνηση. Επισήμανε επίσης ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από αντικείμενα μέσα στα σπίτια και από τον πανικό, τον οποίο χαρακτήρισε αδικαιολόγητο.

Αναφέρθηκε ακόμη σε παλαιότερη ισχυρή δόνηση στην ίδια περιοχή το 2020, η οποία δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές αλλά συνοδεύτηκε από μικρό τσουνάμι, και πρότεινε προληπτικά την αποφυγή θαλάσσιων δραστηριοτήτων για λίγες ημέρες, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά.

Τέλος, εξήγησε ότι οι σεισμοί στην Κρήτη σχετίζονται με τη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής τεκτονικής πλάκας, με την πρώτη να βυθίζεται κάτω από τη δεύτερη, γεγονός που καθιστά την περιοχή σεισμικά ενεργή. Παράλληλα, κάλεσε το κοινό να αποφεύγει τη διασπορά υπερβολικών ή παραπλανητικών πληροφοριών, ιδιαίτερα ενόψει της τουριστικής περιόδου.

Ως έναν «τυπικό ισχυρό σεισμό για την περιοχή», χαρακτήρισε τον σεισμό 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, πρόκειται για σεισμό που εκδηλώνεται στο γνωστό σεισμικό τόξο νότια της Κρήτης, ενώ υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον λόγω της προσεισμικής ακολουθίας που είχε καταγραφεί ήδη από τις 14 του μήνα. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν αποκλείεται να έχουμε μετασεισμό μεγέθους από 4,5 έως των 4,7 Ρίχτερ.

«Είναι ένα τυπικός ισχυρός σεισμός για την περιοχή. Εκείνο το τόξο, είναι νότια της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε κάτι γνώριμο για τον ελληνικό χώρο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι αυτής της περίπτωσης είναι ότι είχε προσεισμική ακολουθία. Από τις 14 του μηνός είχε εμφανιστεί προσεισμική ακολουθία στην περιοχή. Όταν υπάρχει μια ακολουθία που επιμένει είμαστε επιφυλακτικοί για το τι μπορεί να έρθει. Υπήρχε ένα alert για την περιοχή» εξήγησε.

«Στις 19 του μηνός είχαμε προσεισμό άνω των 4-4,5 Ρίχτερ. Ήταν αισθητός ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ στην περιοχή. Είναι σε απόσταση ασφαλείας, δήλαδή μια απόσταση 25 χλμ από την περιοχή εξασφαλίζει κάποια μείωση των βλαβών. Εάν ήταν στην Χέρσο θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Είναι πιθανόν να είναι ο κύριος σεισμός. Πιθανότατα να έχουμε μετασεισμό της τάξεως των 4,7 Ρίχτερ» πρόσθεσε.

Επίσης, ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην εξέλιξη του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι ήδη καταγράφεται μετασεισμική ακολουθία ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν προηγηθεί αρκετοί σεισμοί.

Ο ίδιος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι η σεισμική δραστηριότητα εξελίσσεται σε σημαντική απόσταση από την Κρήτη, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων ακόμη κι αν σημειωθεί μεγαλύτερος σεισμός.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η περιοχή έχει δώσει και στο παρελθόν ισχυρή δόνηση. Συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου 2020 είχε σημειωθεί λίγο νοτιότερα σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ, ο οποίος δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές, ωστόσο όπως σημείωσε ο ίδιος, είχε δημιουργήσει μικρό τσουνάμι που καταγράφηκε στην Ιεράπετρα και την Κάσο.