Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου, στην περιοχή ανοιχτά του Γουδουρά Λασιθίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ο σεισμός ήταν 4,8 Ρίχτερ και το επίκεντρο 23 χλμ νότια νοτιοδυτικά του Γουδουρά.

Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 9,2 χιλιόμετρα.

Πιθανότατα πρόκειται για έναν ακόμα μετασεισμό της ισχυρής σεισμικής δόνησης των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην ίδια θαλάσσια περιοχή τα ξημερώματα της Παρασκευής (24/04).

Από εκείνη την ώρα είναι σε εξέλιξη η μετασεισμική δραστηριότητα.