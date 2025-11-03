Νέος οδηγός για δήμους: Πώς μπορούν να συμβάλουν στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση

Έναν αναλυτικό οδηγό για τη συμμετοχή των δήμων στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση παρουσίασαν σήμερα το ευρωπαϊκό δίκτυο Beyond Fossil Fuels, η Electra Energy, η Greenpeace Ελλάδας και το WWF Ελλάς, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου και ανθεκτικού ενεργειακού μέλλοντος.

Ο οδηγός, με τίτλο «Ο ρόλος των δήμων στην ενεργειακή μετάβαση: 6 οφέλη, 6 βήματα», περιγράφει συγκεκριμένα πρακτικά βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι δήμοι για να διασφαλίσουν ότι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια θα γίνει με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας.

Παραδείγματα από ελληνικούς δήμους

Η μελέτη αντλεί παραδείγματα από την ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία — μεταξύ άλλων από τους δήμους Χαλανδρίου, Ιωαννιτών, Τρικάλων και Αστυπάλαιας — όπου έχουν ήδη εφαρμοστεί πιλοτικά έργα ενεργειακής αυτονομίας και δράσεις με τοπικά οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις.

Όπως επισημαίνεται, οι δήμοι μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις όπως η ενεργειακή φτώχεια, η κλιματική κρίση και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της στρατηγικής REPowerEU, καλεί τους ΟΤΑ να ιδρύσουν ενεργειακές κοινότητες και να υλοποιήσουν σχέδια δράσης για βιώσιμες μετακινήσεις και ενεργειακή αποδοτικότητα έως το 2025.

Έξι βήματα για πράσινη αυτονομία

Ο οδηγός προτείνει πρακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, όπως:

Δημιουργία υπηρεσίας “one-stop shop” για την καθοδήγηση πολιτών και επιχειρήσεων στη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης.

Αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και αξιοποίηση δημόσιων χώρων (όπως στέγες και πάρκινγκ) για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας.

Ανάπτυξη πράσινων θέσεων εργασίας και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Η πρωτοβουλία στοχεύει να λειτουργήσει ως εργαλείο δράσης για τους δήμους, τα επιμελητήρια και τους τοπικούς φορείς, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχική, αποκεντρωμένη ενεργειακή πολιτική που διαχέει τα οφέλη της μετάβασης σε κάθε τοπική κοινωνία.

«Η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τους δήμους», αναφέρουν οι οργανώσεις, υπογραμμίζοντας πως ο οδηγός φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο έναυσμα για βιώσιμες τοπικές πρωτοβουλίες που θα ωφελήσουν όλους τους πολίτες.