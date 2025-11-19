Νέος Κόσμος: Βίντεο - ντοκουμέντο από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου

Βίντεο - ντοκουμέντο από τη δολοφονική επίθεση εις βάρος του 58χρονου στον Νέο Κόσμο, δείχνει τα δευτερόλεπτα του θανάσιμου ξυλοδαρμού του από τον 29χρονο.

Στα πλάνα από τον Νέο Κόσμο που παρουσίασε το απόγευμα της Τετάρτης το Mega, εμφανίζεται ο 29χρονος που ομολόγησε την πράξη του και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Κάμερα ασφαλείας της περιοχής κατέγραψε τα βίαια και αλλεπάλληλα χτυπήματα του δράστη στο εγκλωβισμένο θύμα του.

Για έναν καβγά στον δρόμο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο 58χρονος δέχθηκε τόσο βαριά χτυπήματα, που κατέρρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του. «Ο δράστης ήξερε πως να ρίξει το κάθε του χτύπημα, αφού ξέρει πολεμικές τέχνες», σύμφωνα με ρεπορτάζ του σταθμού.

Κανείς από τους περαστικούς δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να σταματήσει τον 29χρονο.

Από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προκύπτει ότι ο 58χρονος υπέστη ανακοπή, ωστόσο, διαπιστώθηκαν και κακώσεις του προσώπου και του τραχήλου που υποδεικνύουν ότι δέχθηκε πολύ έντονα χτυπήματα σε πρόσωπο και αυχένα.

Εξετάζονται παράλληλα, αναφορές ότι ο νεαρός χτύπησε με απανωτές γροθιές στο πρόσωπο τον 58χρονο, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά έπιασε το κεφάλι του και τον χτύπησε με μανία στο τιμόνι.

Πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταδίδουν, ότι ο 29χρονος έχει απασχολήσει άλλες τρεις φορές τις αρχές για παρόμοια περιστατικά με πιο πρόσφατο την 20ή Οκτωβρίου, στην ίδια περιοχή και ξανά για διαμάχη μετά από διαφωνία στον δρόμο. Φέρεται μάλιστα, να είχε απειλήσει οδηγούς με κοπίδι.